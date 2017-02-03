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Economie

الانطلاق في استغلال مياه سد نبهانة خلال العشر ايام المقبلة

Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - سيتم في غضون الايام العشر القادمة الانطلاق في استغلال مياه سدّ نبهانة (ولاية القيروان) للريّ بولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهديّة حسب ما تم الاتفاق عليه خلال جلسة عمل انتظمت الجمعة باشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب.

كما تقرر خلال هذا الاجتماع الذي حضرته السلط الجهوية بولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية، الإبقاء على مخزون احتياطي وفنّي بالسدّ ووضع خطّة جهويّة للتصرّف في الحصّة المخصّصة وتأمين حسن توزيعها مع إمكانيّة تعديل الكميّات المتفق عليها في صورة توفّر إيرادات إضافيّة بالسد، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة.

وافاد الوزير، أنّ وضعيّة سدّ نبهانة "صعبة جدّا" وزادها تعقيدا التراجع اللافت لمخزون سدّ سيدي سالم.
ويحتوي حاليّا سدّ نبهانة على 8ر13 مليون متر مكعّب من المياه حيث تلقى الموسم الفارط 6ر8 مليون متر مكعب مقابل معدّل إيرادات بـ 22 مليون متر مكعب.



Publié le:2017-02-03 20:19:32

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  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
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