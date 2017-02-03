تعهد شركات المحروقات والستاغ باخلاء الميناء البترولي برادس لتاهيل الرصيف

Vendredi 03 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-03 22:04:55

- تعهدت شركات توزيع المحروقات والشركة التونسية للكهرباء والغاز باخلاء الميناء البترولي برادس، بصفة مؤقتة، وتحويل القنوات التابعة لها في أفضل الآجال، ليتم بالتّوازي الشروع في الإجراءات الخاصة بإعادة تهيئة الرصيف البترولي من طرف ديوان البحرية التجارية، وفق ما اكدته وزارتا الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والنقل في بلاغ مشترك.وتم التاكيد، خلال جلسة عمل انتظمت الجمعة لمتابعة استغلال الموانئ البترولية برادس والصخيرة، باشراف وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه وبحضور وزير النقل انيس غديرة، على ضرورة الإسراع بإعادة تأهيل ميناء رادس وضمان شروط السّلامة فيه، حسب ذات البلاغ.كما تم الاتفاق خلال الجلسة على التقدّم في الدّراسات الخّاصة بميناء الصّخيرة وعرض أهدافها على الطرف الاجتماعي وتقديم قيمتها المضافة على الجهة وعدم مساسها باللزمة المسندة لشركة النقل بالأنابيب بالصحراء "تربسا" وكذلك تمثيل الشركة في لجنة القيادة للدراسة المذكورة.علما وأنّه سيتمّ الإبقاء على الفضاءات المستغلّة من قبل "تربسا" في إطار لزمة، وفق ذات البلاغ.