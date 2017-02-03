افتتاح متحف المناطق الرطبة بغار الملح

Vendredi 03 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-03 21:03:01

- فتح متحف المناطق الرطبة "دار البحيرة" بغار الملح (ولاية بنزرت)، الجمعة، ابوابه للزائرين وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة المنتظم يوم 02 فيفري 2017.وافادت المكلفة بالصندوق العالمي للطبيعة، سناء مزوغي، ان التعاون مع المعهد الوطني للتراث مكن من تأمين المكان وفتح ابواب المتحف باستمرار.ويضم المتحف غرفتان من البرج العثماني (برج اللوطاني الذي اقيم سنة 1659) تشتمل الاولى على لوحات توضيحية تعطي لمحة حول المناطق الرطبة واهميتها في النظام البيئي وتوزيعها الجغرافي في العالم وكذلك حول انواع الطيور المهاجرة والاسماك التي تعيش بهذه المناطق.وافاد مدير مكتب الصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا، فوزي معموري، ان هذه القاعة التي ستمكن الزائر من التعرف على المناطق الرطبة في تونس، تحتوي على نموذج مصغر لنظام ري واحات ابن شباط.وخصصت القاعة الثانية من المتحف للتعريف بمنطقة غار الملح وبالقطاع الفلاحي والصيد البحري بها وتاريخها كمنطقة معروفة بنشاط القراصنة بالمتوسط (نشاط قانوني في القرن 15 و16).كما يشمل المتحف على قاعة صغيرة تم تزيينها بمركب قراصنة صغير يمنح الاطفال فرصة لمشاهدة نشاط المركب بالصوت والصورة.واكد المعموري ان الهدف من فتح المتحف هو المساهمة في تدعيم الثقافة البيئية لدى الاطفال كمبدا اساسي للصندوق العالمي للطبيعة اضافة الى الرفع من القدرات المؤسساتية في مجال المحافظة على الطبيعة.ويذكر ان تونس تعد 41 موقع "رامسار" منها غار الملح.