Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Ya Dalimni  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Culture

افتتاح متحف المناطق الرطبة بغار الملح

Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - فتح متحف المناطق الرطبة "دار البحيرة" بغار الملح (ولاية بنزرت)، الجمعة، ابوابه للزائرين وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة المنتظم يوم 02 فيفري 2017.
وافادت المكلفة بالصندوق العالمي للطبيعة، سناء مزوغي، ان التعاون مع المعهد الوطني للتراث مكن من تأمين المكان وفتح ابواب المتحف باستمرار.

ويضم المتحف غرفتان من البرج العثماني (برج اللوطاني الذي اقيم سنة 1659) تشتمل الاولى على لوحات توضيحية تعطي لمحة حول المناطق الرطبة واهميتها في النظام البيئي وتوزيعها الجغرافي في العالم وكذلك حول انواع الطيور المهاجرة والاسماك التي تعيش بهذه المناطق.
وافاد مدير مكتب الصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا، فوزي معموري، ان هذه القاعة التي ستمكن الزائر من التعرف على المناطق الرطبة في تونس، تحتوي على نموذج مصغر لنظام ري واحات ابن شباط.
وخصصت القاعة الثانية من المتحف للتعريف بمنطقة غار الملح وبالقطاع الفلاحي والصيد البحري بها وتاريخها كمنطقة معروفة بنشاط القراصنة بالمتوسط (نشاط قانوني في القرن 15 و16).
كما يشمل المتحف على قاعة صغيرة تم تزيينها بمركب قراصنة صغير يمنح الاطفال فرصة لمشاهدة نشاط المركب بالصوت والصورة.
واكد المعموري ان الهدف من فتح المتحف هو المساهمة في تدعيم الثقافة البيئية لدى الاطفال كمبدا اساسي للصندوق العالمي للطبيعة اضافة الى الرفع من القدرات المؤسساتية في مجال المحافظة على الطبيعة.

ويذكر ان تونس تعد 41 موقع "رامسار" منها غار الملح.

Publié le:2017-02-03 21:03:01

cadre-4db45e49344f5a0ec359c0a3009208b5-2017-02-03 21:03:01
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137908



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11954,2

  • (01/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,46282 DT        1$ =2,28772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/02)   215,0 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137908 1198|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires