Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Dalili Ihtar  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Médias

وقفة احتجاجية للمصورين الصحفيين لمساندة سفيان شورابي ونذير القطاري

Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - نفذ عدد من المصورين الصحفيين أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية مساندة للصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين منذ أكثر من سنتين في ليبيا.
ورفع المحتجون، بحضور والدة نذير القطاري، عددا من اللافتات المساندة للصحفيين المختطفين ، مطالبين الحكومة بالقيام بواجبها ازاء قضيتهما، وكشف الحقيقة كاملة بخصوص مصيرهما.

ودعا بيان وقعه عدد من "مصوري التلفزيون التونسيين من مختلف القنوات التلفزية الخاصة والعمومية والأجنبية وشركات الانتاج السمعي البصري" ، تم توزيعه خلال هذه الوقفة، الحكومة التونسية " الى التحرك العاجل والناجع لمعرفة مصير سفيان الشورابي ونذير القطاري، والى استغلال جميع لقاءاتها بالأطراف الليبية لطرح القضية".
كما ناشد البيان، الصحفيين والمصورين الليبيين لتبني القضية، و" المشاركة في القاء الضوء عليها وكشف حيثياتها بما يمكن من انارة سبيل البحث عن الصحفيين والمساعدة على كشف مصيرهما".
يذكر أن هيئة الدفاع المكلفة بقضية الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري طالبت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، قاضى التحقيق بضرورة تحديد موعد لسماع القائمين بالحق الشخصي حول معطيات مستجدة تستدعي اتخاذ اجراءات مناسبة وبأقصى سرعة.
وأكدت على وجوب سماع واستنطاق " الأطراف المتداخلة " في الملف والتي أدلت بتصريحات تفيد بـ "مقتل الصحفيين " في ليبيا.
كما تناولت الهيئة في اجتماعها ، إمكانية تدويل القضية من خلال تحرير ورقة عمل تتضمن إمكانية رفع مذكرة للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية وحثه على فتح تحقيق في قضية خطف الصحفيين التونسيين باعتبار أن الخطف يصنف من الجرائم المرتكبة ضد الانسانية والتي يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.


وكان سفيان الشورابي ونذير القطاري قد اختطفا فور دخولهما الى التراب الليبي في سبتمبر 2014 ، وتضاربت الاخبار بخصوص مصيرهما، اخرها بث قناة تلفزيونية ليبية لاعترافات سجين ، أكد فيها تصفية الصحفيين من قبل تنظيم داعش الارهابي.

Publié le:2017-02-03 19:20:55

cadre-afabbb3f3c75820b7259bec53f41dd30-2017-02-03 19:20:55
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137904



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11954,2

  • (01/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,46282 DT        1$ =2,28772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/02)   215,0 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137904 1178|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires