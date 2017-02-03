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4 من المتمتعين بالعفو العام يدخلون في اضراب جوع بمقر هيئة الحقيقة والكرامة

Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - دخل 4 من المتمتعين بالعفو التشريعي العام اليوم الجمعة في اضراب جوع بمقر هيئة الحقيقة والكرامة، وذلك وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو العام عبد الحميد الطرودى.

وأضاف الطرودى في تصريح ل(وات) ، أن قرار اضراب الجوع جاء احتجاجا على عدم استجابة هيئة الحقيقة والكرامة لمطالبهم المتمثلة بالخصوص في تفعيل العفو العام ، رغم مرور 15 يوما على بداية تنفيذهم لاعتصام بمقر الهيئة ، مؤكدا أن للهيئة دور أساسي في تفعيل هذه المطالب.
وأبرز أن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين ، حادت بالهيئة عن دورها الحقيقي في تحقيق العدالة الانتقالية والدفاع عن ضحايا النظام السابق قائلا " بن سدرين تقوم بصفقات لتعطيل مسار العدالة الانتقالية".
تجدر الاشارة، الى أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد أكدت في بلاغ أصدرته مؤخرا، أن ملف العفو التشريعي العام وما يترتب عنه من إجراءات لفائدة الضحايا تنظمه تشريعات خاصة وهو من صلاحيات رئاسة الحكومة ولا دخل للهيئة في تطبيق مرسوم العفو التشريعي.
وبينت أنها تطرقت في مختلف لقاءاتها ومراسلاتها مع رئاسة الحكومة لهذه المسألة وحثتها على تسوية هذا الموضوع وإيجاد حلول للإشكاليات العديدة المتعلقة به بما يستوجب ذلك من تسوية للمسار المهني والانتدابات والتعويضات وتمكين المعنيين بالعفو العام بما اقره لهم المرسوم عدد 1 والتشريعات اللاحقة من حقوق نظرا لارتباطها الشديد بمسار العدالة الانتقالية.




Publié le:2017-02-03 20:08:33

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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