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Economie

توننداكس يقفل حصة الجمعة على ارتفاع طفيف

Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - اقفلت بورصة تونس معاملاتها لحصة الجمعة، على ارتفاع طفيف، حيث تطور مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 18ر0 بالمائة في حدود 77ر5500 نقطة فيما قدر حجم المعاملات لكامل الحصة بـ 606ر1 مليون دينار (م د).

وقد استاثرت اسهم لاندور بنصيب الاسد من المعاملات بقيمة 293ر0 مليون دينار (م د) فيما بلغ سعر السهم 74ر9 د.
وسجلت اسهم سيرياليس ارتفاعا بنسبة 58ر4 بالمائة (02ر5 د) تليها اسهم آي تاك بنسبة 44ر3 بالمائة (90ر0 د) فاسهم نيو بودي لاين 92ر2 بالمائة (69ر6 د).
وشمل النسق التصاعدي كذلك اسهم التونسية للايجار المالي بنسبة 80ر2 بالمائة (99ر17 د) واسهم سرفيكوم بنسبة 11ر2 بالمائة (19ر9 د).
في المقابل، سجلت تأمينات سليم انخفاضا بنسبة 49ر4 بالمائة (16ر37 د) وتراجعت أسهم مصنع الورق الخشبي للجنوب واسهم شركة اسمنت بنزرت بنسبة 99ر2 بالمائة (24ر3 د) و75ر2 بالمائة (82ر2 د) على التوالي.
كما تراجعت أسهم المغازة العامة بنسبة 03ر2 بالمائة (93ر1 د) ومونوبري بنسبة 53ر1 بالمائة (96ر8 د).




Publié le:2017-02-03 19:08:52

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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