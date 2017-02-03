Publié le:2017-02-03 18:57:57
تعيين سليم فرياني رئيسا مديرا عامّا لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة
Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - اعلنت وزارة المالية، في بلاغ أصدرته الجمعة، عن تعيين سليم فرياني رئيسا مديرا عامّا لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة.
Publié le:2017-02-03 18:57:57
Publié le:2017-02-03 18:57:57
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|Quarts de Finale
|Burkina Faso
|-
|Tunisie
|Sénégal
|-
|Cameroun
|RD Congo
|-
|Ghana
|Egypte
|-
|Maroc
|Demi Finale
|Burkina Faso
|-
|Egypte
|Cameroun
|-
|Ghana
|Finale
|Egypte
|-
|Cameroun
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