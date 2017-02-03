Vendredi 03 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-03 18:57:57

- اعلنت وزارة المالية، في بلاغ أصدرته الجمعة، عن تعيين سليم فرياني رئيسا مديرا عامّا لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة.