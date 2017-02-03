التونسي يستهلك سنويا 130 لترا من المياه المعدنية المعلبة

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-03 17:24:36

- اعلن رزيق الوسلاتي المدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، "ان معدل استهلاك التونسي من المياه المعدنية المعلبة بلغ 130 لترا سنة 2016" واضاف الوسلاتي، على هامش مشاركته في اعمال الملتقى الدولي لمجمع غلوبال سيابي الذي انتظم الجمعة بالحمامات، "أن حجم الاستهلاك الجملي للمياه المعلبة بلغ مليار و500 مليون لتر خلال السنة المنقضية، أي بارتفاع بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2015 مذكرا ان معدل الاستهلاك كان في حدود 29 لترا سنة 2000.واشار الى ان نمو الاستهلاك يعد مؤشرا هاما على اهمية قطاع التعبئة والتغليف وعلى ما يتوفر له من فرص لمزيد التطور محليا ودوليا.واعلن في السياق ذاته ان 10 وحدات تعليب مياه جديدة ستدخل طور الانتاج في الفترة القريبة القادمة بعد ان تحصلت على الموافقة المبدئية للجنة الاستشارية القارة للمياه المعلبة مبرزا ان هذه الوحدات الجديدة التي فاق حجم استثماراتها الجملية 82 مليون دينار سيتم تركيزها خاصة بولايات القصرين وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان وتطاوين و ستساهم في خلق ما لا يقل عن 560 موطن شغل.واوضح ان قطاع المياه المعدنية المعلبة قد بين خلال الفترة 2010/2015 صلابة امام الاوضاع التي مرت بها البلاد وسجل استثمارات في حدود 103 ملايين دينار وقد كان رقم معاملات القطاع سنة 2015 مجموع 450 مليون دينار.وابرز ان القطاع الذي يعد 24 وحدة تعليب مياه معدنية، يوفر ما لا يقل عن 2500 موطن شغل مباشر وقرابة 4 الاف موطن شغل غير مباشر مبينا ان قطاع نقل المياه المعدنية يوفر بدوره ما لا يقل عن الف موطن شغل وحقق خلال نفس الفترة رقم معاملات بقرابة 36 مليون دينار.و اشار، المدير العام لمجمع "غلوبال" ومدير عام شركة "سيابي افريكا" الياس الساحلي، في تصريح ل/وات/ ان قطاع التعبئة و التغليف يعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في تونس التي تحتل على سبيل الذكر المرتبة 11 عالميا في مجال استهلاك المياه المعدنية المعلبة زد على ذلك تطور انماط العيش في تونس بتطور الاقبال على المواد الاستهلاكية المعباة مبرزا ان القطاع يسجل سنويا تطورا مطردا بقرابة 15 بالمائة في السنة.وقال "ان الملتقى الذي ينظمه المجمع بالتعاون مع الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه حول "المرونة التكنولوجية والقرب"، سيكون مناسبة هامة لاطلاع الحرفاء والمشاركين القادمين من القارة الافريقية وخاصة من البلدان المغاربية ومن بلدان عربية على اخر التطورات التكنولوجية في مجال التعبئة والتغليف".