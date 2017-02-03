Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Al Wail Al Wail  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

رئيس الحكومة يلتقي بوفد من البنك الافريقي للتنمية

Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن البنك الافريقي للتنمية يتقدمه المدير العام الجديد للمكتب الإقليمي للتنمية والخدمات للبنك بمنطقة شمال افريقيا محمد العزيزي.
وياتي اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بمناسبة الانطلاق الرسمي لمهام المكتب الاقليمي للبنك بتونس.

و أفاد العزيزي، أن اللقاء استعرض مسائل تخص واقع وآفاق التعاون المثمر بين البنك والدولة التونسية والاستراتيجية المستقبلية الثنائية 2017 - 2019مؤكّدا أنّه أبلغ رئيس الحكومة ترحيب البنك وارتياحه لفتح مكتب اقليمي له بتونس التي تمثل حريفه الأول في منطقة شمال افريقيا.
وقال، ان البنك حقق لدى تواجده في تونس نتائج جدّ ايجابية، منوها بما تحقّق من منجزات في مجالات تتعلق بالطرقات والبنية التحتيّة والماء الصالح للشرب والتطهير والتنوير والكهرباء.
واشار إلى أن ما يناهز مليون تونسي استفادوا من برامج البنك وتحسنت وضعياتهم وأن 650 الف تونسي انتفعوا من برنامج التزود بالكهرباء إلى جانب إنجاز ما يقارب 3700 كم من الطرقات، وفق ذات البلاغ.



Publié le:2017-02-03 15:03:56

cadre-7b70b2edd49c5f3b15c3e29f6813ae05-2017-02-03 15:03:56
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137888



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11954,2

  • (01/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,46282 DT        1$ =2,28772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/02)   215,0 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137888 762|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires