رئيس الحكومة يلتقي بوفد من البنك الافريقي للتنمية

Vendredi 03 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-03 15:03:56

- التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن البنك الافريقي للتنمية يتقدمه المدير العام الجديد للمكتب الإقليمي للتنمية والخدمات للبنك بمنطقة شمال افريقيا محمد العزيزي.وياتي اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بمناسبة الانطلاق الرسمي لمهام المكتب الاقليمي للبنك بتونس.و أفاد العزيزي، أن اللقاء استعرض مسائل تخص واقع وآفاق التعاون المثمر بين البنك والدولة التونسية والاستراتيجية المستقبلية الثنائية 2017 - 2019مؤكّدا أنّه أبلغ رئيس الحكومة ترحيب البنك وارتياحه لفتح مكتب اقليمي له بتونس التي تمثل حريفه الأول في منطقة شمال افريقيا.وقال، ان البنك حقق لدى تواجده في تونس نتائج جدّ ايجابية، منوها بما تحقّق من منجزات في مجالات تتعلق بالطرقات والبنية التحتيّة والماء الصالح للشرب والتطهير والتنوير والكهرباء.واشار إلى أن ما يناهز مليون تونسي استفادوا من برامج البنك وتحسنت وضعياتهم وأن 650 الف تونسي انتفعوا من برنامج التزود بالكهرباء إلى جانب إنجاز ما يقارب 3700 كم من الطرقات، وفق ذات البلاغ.