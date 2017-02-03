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Politique

رئيس الجمهورية يتحادث مع الممثل الجديد لمؤسسة ''كونراد أديناور'' الألمانية

Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - إلتقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، هولغر ديكس الممثل الجديد لمؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية بتونس.

وعبر هولغر ديكس، في تصريح إثر اللقاء، عن إستعداد المؤسسة الألمانية لمواصلة التعاون مع كافة مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، في تطبيق وإنجاح البرامج المشتركة لدعم المسار الديمقراطي في تونس، مثمنا عمق علاقات الصداقة والتواصل بين تونس وألمانيا، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
يذكر أن مؤسسة كونراد أديناور، (تحمل إسم أول مستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية)، هي منظمة غير حكومية، أحدثت سنة 1985 ،وتهدف إلى تعزيز قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وبناء نظام اجتماعي واقتصادي حر،عبر إرساء علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وورشات عمل ومنتديات للحوار وغيرها، فضلا عن تعزيز الحوار بين الحضارات والأديان وتعزيز الحوار الأوروبي العربي.



Publié le:2017-02-03 14:36:26

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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