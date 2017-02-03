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Economie

سمير الطيب: 500 عارضا يشاركون بسياماب 2017 تونس 03 فيفري2017

Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - يشارك حوالي 500 عارضا بالدورة الثالثة عشرة للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري "سياماب 2017"، المزمع تنظيمه من 31 أكتوبر الى 5 نوفمبر 2017 بحسب ماتم الإعلان عنه الخميس، خلال حفل أعطى خلاله وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري شارة إنطلاق التحضيرات لتنظيم "سياماب 2017".

وأكد سمير الطيب أن الهدف من تنظيم هذا الصالون هو العمل على جعل الفلاحة ذات قيمة مضافة وعصرية، والسعي لفتح آفاق جديدة لجعل التحويل والتصدير أولى الإهتمامات في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن الوزارة ستدعم الصالون ماديا ومعنويا، توزايا مع إستمرار جهودها لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل حتى تكون الفلاحة "في قلب منوال التنمية".

من جهته، أبرز رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، أن الصالون يمثل فرصة للتسويق لصورة تونس كبلد متقدم فلاحيا وذو إمكانيات ومعارف في المجال الفلاحي قائلا بأن الصالون لن يقتصر على التعريف بالآلات الفلاحية والمنتوج الفلاحي بل أنه سيشهد أيضا تنظيم ندوات علمية للتطوير المعرفي لتحسين الإنتاجية ومردودية الإنتاج الفلاحي .

كما أكد أن هذه التظاهرة ستمثل مناسبة للترويج السياحي لتونس من خلال برنامج تنشيطي يعرف بتنوع المخزون الثقافي للبلاد، لافتا إلى أنه سيتم العمل، في سياماب 2017" على تحسيس الشباب وإعادة إدماجه في النشاط الفلاحي.
وأعلن بأن الدورة الثانية للفروسية وقفز الحواجز، التي يتم تنظيمها على هامش الصالون، قد أدرجت هذه السنة ضمن المسابقات الدولية وبرمجت على مستوى عالمي بالتنسيق مع الجامعة التونسية للفروسية.

ومنح الصالون الذي ينتظم بصفة دورية مرة كل سنتين في دورته 13، تركيا صفة ضيفة الشرف، وسيتم خلاله عرض أحدث التقنيات والتجهيزات الفلاحية الى جانب منتوجات الفلاحين في مجالي تربية الماشية والصيد البحري .
وسيشهد تركيز فضاء ات خاصة بالإتحادات الجهوية والهياكل والمؤسسات الداعمة للإستثمار في الفلاحة البيولوجية إلى جانب فضاء خاص بعرض المشاريع ومنتجات المرأة الريفية.

Publié le:2017-02-03 14:30:58

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1 de 1 commentaires pour l'article 137881

Langdevip  (France)  |Vendredi 03 Février 2017 à 15h 27m |           
سمير بن الطيب وزير ناجح

تحية وطنية لوزير لفلاحة , وجهو مبروك على لبلاد ثلج مطر والخير داهم




Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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