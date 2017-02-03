انقطاع واضطراب مياه الشرب بعدد من المناطق لولايات باجة وسليانة ومنوبة

كما أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ أصدرته الجمعة، عن تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق بولايتي سليانة (بوعرادة وعروسة وبوجليدة) ومنوبة (برج العامري والمرناقية وطبربة والبطان) خلال نفس الفترة.
وأشارت الشركة، في نفس البلاغ، إلى أن هذا الإضطراب يأتي تبعا لتدعيم شبكات جلب المياه في هذه المناطق (باجة وسليانة ومنوبة وربما المنطقة الصناعية ببوموس من معتمدية مجاز الباب) على قناة جلب مياه سد بني مطير.
Publié le:2017-02-03 14:28:14
Par:Matouchi (Tunisia )
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