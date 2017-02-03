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Régions

انقطاع واضطراب مياه الشرب بعدد من المناطق لولايات باجة وسليانة ومنوبة

Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - ستشهد توزيع الماء الصالح للشرب انقطاعا في كل من ولايتي باجة (مجاز الباب وشواش وتوكابر والقريعات وسيدي مديون وقبلاط والهري) ومنوبة (حي الإنطلاقة ومنزل حبيب وبوحنش والحفصية وقصر حديد وطبلتش والشويقي والعرقوب) انطلاقا من الساعة السادسة مساء الثلاثاء القادم الموافق ل07 فيفري 2017، إلى حدود الساعة السادسة من صباح الخميس 09 فيفري 2017.

كما أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ أصدرته الجمعة، عن تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق بولايتي سليانة (بوعرادة وعروسة وبوجليدة) ومنوبة (برج العامري والمرناقية وطبربة والبطان) خلال نفس الفترة.
وأشارت الشركة، في نفس البلاغ، إلى أن هذا الإضطراب يأتي تبعا لتدعيم شبكات جلب المياه في هذه المناطق (باجة وسليانة ومنوبة وربما المنطقة الصناعية ببوموس من معتمدية مجاز الباب) على قناة جلب مياه سد بني مطير.



Publié le:2017-02-03 14:28:14

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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