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Justice

الدائرة الجنائية للاستئناف بالمنستير ترفع في حكم متعلق بقضية تدليس عملة ورقية إلى 10 سنوات

Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير، مساء أمس الخميس، بالترفيع في حكم إبتدائي متعلق بقضية تدليس عملة ورقية من 5 سنوات سجن إلى 10 سنوات في حق أحد أصحاب السوابق العدلية، فيما أقرت الحكم الإبتدائي بـ5 سنوات في حق طرف ثان تورط في ذات القضية، وذلك وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، فريد بن جحا الناطق الرسمي لمحكمة الاستئناف بالمنستير.

وتعود حيثيات القضية إلى يوم 19 جانفى 2016 عندما قدّم أحد الحرفاء لسائق تاكسي ورقة نقدية مزيفة من فئة 20 دينار، ولدى تحقيق المصالح الأمنية مع المشتبه به تبين تورط طرف ثان من مدينة بنبلة بولاية المنستير في القضية.

من جانب آخر، قضت ذات الدائرة الجنائية، مساء أمس، في قضية محاولة اختلاس منقولات مودعة في مستودع عمومي طبقا للفصول 59 و155 و157 من المجلة الجزائية، بالسجن سنتين في حق 3 أشخاص و4 سنوات في حق طرف رابع متورط في ذات القضية وهو في حالة فرار، وفق نفس المصدر.

وأوضح بن جحا ان وقائع القضية ترجع الى جانفي 2016 عندما حجز اعوان الحرس الوطني في منطقة أولاد الشامخ بولاية المهدية شاحنة من نوع "دي ماكس" محمّلة بمشروبات كحولية، وقاموا بتحرير محضر في الغرض تبين من خلاله ان صاحب الشاحنة عمد بمعية 3 أشخاص إلى تهديد حارس المستودع البلدي هناك ومحاولة خلع المستودع والسرقة غير أنّ قوّات الأمن الوطني أحبطت العملية وتم القبض على 3 أشخاص.



Publié le:2017-02-03 14:18:36

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
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