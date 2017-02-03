بن سدرين : الاذرع الاعلامية و المالية لنظام الاستبداد تحاول تشويه عمل الهيئة

Vendredi 03 Février 2017

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-03 14:14:00

- اعتبرت رئيسة هيئة الحقيقةو الكرامة سهام بن سدرين ان محاولات التشويه و نشر الشائعات الكاذبة حول عمل الهيئة و رئيستها تقف خلفها ابواق النظام السابق و لوبيات الفساد المالي ،و اضافت خلال استضافتها في قناة الحوارالتونسي ان مداخلات بعض النواب خلال مناقشة ميزانية الهيئة و كانهم يقرؤون من ورقة واحدة توزعت عليهم و البعض يعاني من جهل فاضح بالقانون و يريدون فقط تسجيل موقف دون حجج .. كما سخرت من اشاعة لقائها ببول بريمر و قالت ان مطلق الاشاعة الكاذبة كانت جريدة الحدث و بعض الصحف الاخرى . و قدمت لمريم بالقاضي الوثيقة التي تفضح هؤلاء و دعتها للاحتفاظ بها ..