Publié le:2017-02-03 12:44:26
الأحد 5 فيفري .. آخر أجل للترشح لأداء فريضة الحج
Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - ذكرت وزارة الشؤون الدينية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج، بأن آخر اجل للتسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة www.affaires-religieuses.tn عن طريق الرابط مطة (تسجيل الحج 1438هـ/2017 م) بالصفحة الرئيسية، حدد بيوم الأحد 5 فيفري 2017، بدخول الغاية.
Publié le:2017-02-03 12:44:26
Publié le:2017-02-03 12:44:26
cadre-1b081103a9983f52cb079d998d35f66a-2017-02-03 12:44:26
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|Quarts de Finale
|Burkina Faso
|-
|Tunisie
|Sénégal
|-
|Cameroun
|RD Congo
|-
|Ghana
|Egypte
|-
|Maroc
|Demi Finale
|Burkina Faso
|-
|Egypte
|Cameroun
|-
|Ghana
|Finale
|Egypte
|-
|Cameroun
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