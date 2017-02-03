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Economie

مجلس شمال إفريقيا سيوفد بعثات اقتصادية الى افريقيا خلال سنة2017

Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - أعلن مجلس أعمال إفريقيا، عن إيفاد بعثات لرجال أعمال تونسيين في عدة مجالات خلال سنة 2017، إلى البنين والطوغو وغنيا (كوناكري) وموريتانيا والكوت ديفوار، وكذلك إلى شرق إفريقيا بجيبوتي وكينيا.

وأكد المجلس عقب انعقاد لقاء نظمه الخميس مع السفراء الأفارقة المعتمدين بتونس، تنظيمه لبعثة إقتصادية مكونة من رجال أعمال تونسيين ستتحول إلى النيجر وبوركينا فاسو بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) ضمن الجولة الإفريقية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد المزمع تنظيمها خلال الفترة الممتدة بين نهاية شهري فيفري ومارس.

وسينظم مجلس أعمال إفريقيا ندوة كبرى بصفاقس في شهر أفريل المقبل حول الصحة، بعنوان "صفاقس قطب إفريقي" ويلتئم هذا الحدث بإشرف وزارة الصحة، وسيشهد حضور مسؤولين بارزين بقطاع الصحة من البلدان الإفريقية.

وقال المكلف العام بشؤون إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية كريم بن بشر، أن الديبلوماسية الإقتصادية تمثل أولوية مطلقة بالنسبة إلى الوزارة، مذكرا بمشاركة تونس في أشغال القمة الثامنة والعشرون للإتحاد الإفريقي .
ولاحظ بن بشر، أن إفريقيا تشق طريقها في رسم مستقبل إقتصادي واعد، مؤكدا سعي الوزارة لإسداء الخدمات والتسهيلات لممثلي البعثات الديبلوماسية."

ومن جانبه أشار سفير الكاميرون بتونس، إلى تنوع الفرص بإفريقيا في ظل توفر آفاق أعمال محفزة للإستثمار، لافتا إلى إنجازات قطعتها القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه أشاد سفير غينيا بالجزائر وتونس (يقيم بالجزائر) بحماسة ودينامكية الجهود التونسية في تطوير العلاقات بين بلدان القارة وبالخصوص مع لبلده غينيا.

Publié le:2017-02-03 15:34:19

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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