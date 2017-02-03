دعم التعاون التونسي الألماني في مجال التوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان

وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على "أهمية معالجة أرشيف الإنتهاكات في ظلّ سيادة القانون والإستجابة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبإجراءات شفافة تسمح بالقراءة الموضوعية لتجارب الضحايا وتمهد للمصالحة وتضمن حق الأجيال القادمة في معرفة الحقيقة"، وفق بلاغ للوزارة.
يذكر أن المفوض الألماني رولان يان يؤدي زيارة إلى تونس، من 1 إلى 4 فيفري 2017.
وكان قد أدى أمس زيارة إلى مقر هيئة الحقيقة والكرامة، اطلع خلالها على أعمال الهيئة ومستجدات مسار العدالة الإنتقالية في تونس.
كما أشرف أثناءها على ورشة عمل حول معالجة الأرشيف وحفظ الذاكرة الوطنية، بمشاركة أعضاء الهيئة ومسؤولين عن وزارات الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والأرشيف الوطني، إضافة إلى ممثلين عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
Publié le:2017-02-03 12:06:56
Par:mandhouj (France )
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