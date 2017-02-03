دعم التعاون التونسي الألماني في مجال التوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان

Vendredi 03 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-03 12:06:56

- مثل التباحث بشأن سبل دعم التعاون التونسي الألماني في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتثمين الأرشيف لتعزيز مسار العدالة الإنتقالية، محور اللقاء الذي جمع بين وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، والمفوض الفيدرالي لأرشيف وزارة أمن الدولة بالجمهورية الديمقراطية الألمانية سابقا، رولان يان.وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على "أهمية معالجة أرشيف الإنتهاكات في ظلّ سيادة القانون والإستجابة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبإجراءات شفافة تسمح بالقراءة الموضوعية لتجارب الضحايا وتمهد للمصالحة وتضمن حق الأجيال القادمة في معرفة الحقيقة"، وفق بلاغ للوزارة.يذكر أن المفوض الألماني رولان يان يؤدي زيارة إلى تونس، من 1 إلى 4 فيفري 2017.وكان قد أدى أمس زيارة إلى مقر هيئة الحقيقة والكرامة، اطلع خلالها على أعمال الهيئة ومستجدات مسار العدالة الإنتقالية في تونس.كما أشرف أثناءها على ورشة عمل حول معالجة الأرشيف وحفظ الذاكرة الوطنية، بمشاركة أعضاء الهيئة ومسؤولين عن وزارات الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والأرشيف الوطني، إضافة إلى ممثلين عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.