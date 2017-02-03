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Justice

السجن 6 سنوات، لموظف مرتشي

Vendredi 03 Février 2017
بــاب نــات - قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير مساء أمس الخميس في قضية رشوة، بحرمان رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير (وهو من مواليد 1963)، من تسيير المرفق العمومي ومباشرة الوظائف العمومية، وهي عقوبة تكميلية، وفق ما ذكره لمراسلة (وات) الناطق باسم محكمة الاستئناف بالمنستير فريد بن حجا.

وأقرت محكمة الاستئناف بالمنستير الإتهام المتمثل في تهمة ارتشاء موظف عمومي "لفعل أمر من علائق وظيفته" طبق الفصلين 83 و84 من المجلة الجزائية، مع تقليص الحكم الإبتدائي بالسجن 15 سنة إلى السجن 6 سنوات، حسب ذات المصدر المسؤول.

وتعود أطوار هذه القضية إلى شكوى تقدم بها في نوفمبر 2015 إلى النيابة العمومية مقاولو بناء تعرضوا إلى عمليات ابتزاز متكررة من قبل رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، وتم إيقاف الموظف متلبسا في كمين ومعه ظرف به ألف دينار وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية والضابطة العدلية، حسب الناطق باسم محكمة الاستئناف بالمنستير.



Publié le:2017-02-03 11:31:01

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1 de 1 commentaires pour l'article 137863

Mandhouj  (France)  |Vendredi 03 Février 2017 à 12h 09m |           
Il faut frapper fort ...



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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