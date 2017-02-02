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Politique

برنامج السكن الأول سيشمل جميع ولايات الجمهورية (مصدر حكومي)

Jeudi 02 Février 2017
بــاب نــات - أفاد مصدر مأذون من رئاسة الحكومة، وكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، أن برنامج السكن الأول، الذي أعطيت إشارة انطلاقه مساء اليوم الخميس، "سيشمل جميع ولايات الجمهورية وستنتفع به 200 ألف عائلة تونسية".
وأضاف المصدر أن الدولة ستمكن المنتفعين بهذا البرنامج من تمويل ذاتي ستصل نسبته الى 20 في المائة من ثمن المسكن مع فترة إمهال بخمس سنوات.

وستنتفع ببرنامج السكن الأول، وفق المصدر ذاته، الطبقة الوسطى وسيساهم هذا الاجراء، الذي نشرت شروطه ضمن أمر حكومي صدر يوم الأربعاء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (امر حكومي عدد 160 لسنة 2017 )، "في بداية إعادة المصعد الاجتماعي"،حسب تعبيره.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أعطى مساء الخميس إشارة انطلاق برنامج السكن الأول للفئات متوسطة الدخل، الذي تعهدت به حكومة الوحدة الوطنية.
وتم خلال موكب، انتظم بالمناسبة، بدار الضيافة بقرطاج التوقيع على 15 اتفاقية تتعلق بإدارة الحساب المخصص لتمويل المسكن الأول بين الدولة التونسية (وزارة التجهيز ووزارة المالية والبنك المركزي) والبنوك المنخرطة في البرنامج.



Publié le:2017-02-02 23:10:37

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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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