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Politique

تونس تتسلم مواطنا رحلته المانيا لعلاقته بمنفذ هجوم برلين

Jeudi 02 Février 2017
بــاب نــات - تسلمت تونس الاربعاء مواطنا رحلته المانيا لعلاقته بأنيس العامري مرتكب اعتداء برلين الذي اودى بحياة 12 شخصا، حسبما اعلنت النيابة العامة التونسية الخميس.
وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة لفرانس برس « تمّ الاربعاء ترحيل تونسي من ألمانيا لأنه كان على علاقة بأنيس العامري ».

وفي 19 ديسمبر هاجم العامري (24 عاما) بشاحنة سوقا لعيد الميلاد في برلين. وقتل 12 شخصا في الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.
واضاف السليطي ان التونسي المرحّل « ليس ضالعا في هجوم برلين » لكن القضاء التونسي « قرر الاربعاء توقيفه بشكل مؤقت وتتبعه للانتماء الى تنظيم ارهابي ».
وأوضح ان المتهم حاول الالتحاق بتنظيمات « ارهابية » في سوريا.
وكانت الشرطة التونسية اوقفت اواخر ديسمبر ثلاثة شبان قالت انهم عناصر « خلية ارهابية » مرتبطة بالعامري، بينهم ابن شقيقة الأخير.
وفي 23 ديسمبر، قتل شرطي ايطالي خلال تدقيق في الهويات قرب محطة القطار في مدينة ميلانو العامري بعدما اطلق النار على رجال شرطة واصاب احدهم بجروح طفيفة.



Publié le:2017-02-02 19:14:41

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1 de 1 commentaires pour l'article 137847

Essoltan  (France)  |Jeudi 02 Février 2017 à 22h 51m |           
حذاري , حذاري ...

لو كان هذا المواطن له علاقة مباشرة بمنفذ هجوم برلين لن تفرط فيه السلطات الألمانية ولن تطرده إلى تونس .



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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
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