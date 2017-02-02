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Journaux Politique تونس تتسلم مواطنا رحلته المانيا لعلاقته بمنفذ هجوم برلين Jeudi 02 Février 2017

بــاب نــات - تسلمت تونس الاربعاء مواطنا رحلته المانيا لعلاقته بأنيس العامري مرتكب اعتداء برلين الذي اودى بحياة 12 شخصا، حسبما اعلنت النيابة العامة التونسية الخميس.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة لفرانس برس « تمّ الاربعاء ترحيل تونسي من ألمانيا لأنه كان على علاقة بأنيس العامري ».



وفي 19 ديسمبر هاجم العامري (24 عاما) بشاحنة سوقا لعيد الميلاد في برلين. وقتل 12 شخصا في الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

واضاف السليطي ان التونسي المرحّل « ليس ضالعا في هجوم برلين » لكن القضاء التونسي « قرر الاربعاء توقيفه بشكل مؤقت وتتبعه للانتماء الى تنظيم ارهابي ».

وأوضح ان المتهم حاول الالتحاق بتنظيمات « ارهابية » في سوريا.

وكانت الشرطة التونسية اوقفت اواخر ديسمبر ثلاثة شبان قالت انهم عناصر « خلية ارهابية » مرتبطة بالعامري، بينهم ابن شقيقة الأخير.

وفي 23 ديسمبر، قتل شرطي ايطالي خلال تدقيق في الهويات قرب محطة القطار في مدينة ميلانو العامري بعدما اطلق النار على رجال شرطة واصاب احدهم بجروح طفيفة.







Publié le:2017-02-02 19:14:41

- تسلمت تونس الاربعاء مواطنا رحلته المانيا لعلاقته بأنيس العامري مرتكب اعتداء برلين الذي اودى بحياة 12 شخصا، حسبما اعلنت النيابة العامة التونسية الخميس.وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة لفرانس برس « تمّ الاربعاء ترحيل تونسي من ألمانيا لأنه كان على علاقة بأنيس العامري ».وفي 19 ديسمبر هاجم العامري (24 عاما) بشاحنة سوقا لعيد الميلاد في برلين. وقتل 12 شخصا في الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.واضاف السليطي ان التونسي المرحّل « ليس ضالعا في هجوم برلين » لكن القضاء التونسي « قرر الاربعاء توقيفه بشكل مؤقت وتتبعه للانتماء الى تنظيم ارهابي ».وأوضح ان المتهم حاول الالتحاق بتنظيمات « ارهابية » في سوريا.وكانت الشرطة التونسية اوقفت اواخر ديسمبر ثلاثة شبان قالت انهم عناصر « خلية ارهابية » مرتبطة بالعامري، بينهم ابن شقيقة الأخير.وفي 23 ديسمبر، قتل شرطي ايطالي خلال تدقيق في الهويات قرب محطة القطار في مدينة ميلانو العامري بعدما اطلق النار على رجال شرطة واصاب احدهم بجروح طفيفة.

cadre-3fd658c9b5bb0a55b0e921ae0f0afca1-2017-02-02 19:14:41

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