جلسة عمل حول نجاعة برنامج التنمية المندمجة في 11 معتمدية من ولاية بنزرت باعتمات 110 مليون دينار

Jeudi 02 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-02 21:07:36

- مثّل ضمان نجاعة تنفيذ برنامج التنمية المندمجة الذي سينتفع منه 11معتمدية بكامل ولاية ( بنزرت الشمالية،بنزرت الجنوبية،جرزونة، منزل جميل،العالية،غار الملح، راس الجبل، أوتيك، منزل بورقيبة ، ماطروغزالة) ووباعتمادات تبلغ 110 مليون دينار، أبرز محاور جلسة العمل الملتئمة ظهر اليوم الخميس بمقر ولاية بنزرت تحت إشراف الوالي وحضور كافة ممثلي الادارات الفنية والبلدية والسلط المحلية ومنسّق المشروع من ممثلي الادارة الجهوية للتنمية يتقدّمهم عبد اللطيف حميد المدير الجهوي.واتفق الحضور في الجلسة على وضع الاستراتيجية العملية والناجعة جهويا وخاصة محليا لضمان تحقيق الاهداف المرسومة من البرنامج ومنها دعم عناصر الانتاج وخلق موارد رزق جديدة وذات جدوى ووظيفية خاصة لمزيد دفع الاستثمار، مشددين على أهمية توضيح البرامج المسبقة لبقية الادارات الجهوية من اجل ضمان عدم تكرار نفس المقترحات من المشاريع، والابتعاد عن كل اشكال الترضيات الجغرافية وغيرها في المشاريع التي ستبرمج ضمن البرنامج لكل معتمدية.وأكدوا وجوب عدم الوقوع في مأزق الحلول محل الهياكل الجهوية الممثلة للوزارات فيما هو من اختصاصاتها وبرامجها ولاسيما منها المشاريع الهيكلية الكبرى والتعويل في المقترحات على عنصر "القرب خاصة".ومن جهة اخرى اتفق الحضور من كافة ممثلي اللجنةالجهوية المكلفة بضبط البرنامج التنفيذي والوظيفي لمشروع التنمية المندمجة على أهمية تشكيل لجان فنية مضيقة وتظم كفاءات كل معتمدية من أجل اقتراح المشاريع الواجبة مع توسيع مبدأ المشاركة فيما بعد خلال برامج العمل التنفيذية للمشروع ككل .يشار إلى أن المعتمديات ال 11 المعنية كانت قد نظمت الاسبوع المنقضي نظمت مجالس محلية للتنمية تحت اشراف المعتمدين وحضور عدد من ممثلي الادارات الجهوية والمكونات المجتمعية بمختلف مشاربها وبتنسيق من قبل الادارة الجهوية للتنمية ببنزرت في اطار ضبط مقترحات المناطق المعنية ضمن المشروع ككل.