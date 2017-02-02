أكثر من مائتي إطار طبي وشبه طبي وعملة بمستشفي مجاز الباب يحتجون للمطالبة بتوفير الأمن

وصرح فتحي الدريدى الكاتب العام للنقابة الاساسية بمستشفي مجاز الباب ان العاملين بالمستشفى والذين يعدون أكثر من مائتي شخص من اطارات طبية وشبه طبية وعملة يطالبون بتركيز نقطة أمنية قارة خاصة بنقطة"الاستعجالي" حتى يتمكنوا من العمل فى ظروف طبيعية وباتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل من يقدم على الاعتداء اللفظي أو الجسدي على طاقم المستشفي أثناء اداء مهامهم، مضيفا أنه تمّ رفع هذه المطالب لجامعة الصحة ووزارة الصحة والسلط الجهوية.
Publié le:2017-02-02 18:54:49
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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