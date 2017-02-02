أكثر من مائتي إطار طبي وشبه طبي وعملة بمستشفي مجاز الباب يحتجون للمطالبة بتوفير الأمن

Jeudi 02 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-02 18:54:49

- طالب العاملون بمستشفى مجاز الباب من ولاية باجة الخميس من خلال وقفة احتجاجية بتوفير الامن بمقر عملهم وذلك بعد إقدام شاب تحوّل للمستشفى للعلاج الليلة الماضية على الاعتداء على ممرض بالغاز المسيل للدموع بقاعة العلاج.وصرح فتحي الدريدى الكاتب العام للنقابة الاساسية بمستشفي مجاز الباب ان العاملين بالمستشفى والذين يعدون أكثر من مائتي شخص من اطارات طبية وشبه طبية وعملة يطالبون بتركيز نقطة أمنية قارة خاصة بنقطة"الاستعجالي" حتى يتمكنوا من العمل فى ظروف طبيعية وباتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل من يقدم على الاعتداء اللفظي أو الجسدي على طاقم المستشفي أثناء اداء مهامهم، مضيفا أنه تمّ رفع هذه المطالب لجامعة الصحة ووزارة الصحة والسلط الجهوية.