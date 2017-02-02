وفد من السفارة الأمريكية يزور قفصة لمتابعة مشاريع نسائية مموّلة من قبل الحكومة الامريكية

Jeudi 02 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-02 20:02:43

- أدّى وفد من السفارة الأمريكية بتونس، اليوم الخميس، زيارة الى ولاية قفصة، وذلك في إطار دعم برنامج مشاريع التنمية المستديمة بالجهة للنساء صاحبات المشاريع والاحاطة اللصيقة بهذه المشاريع، حيث تقوم بتمويله مبادرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التابعة لوزارة الخارجية.وأفادت سنيا محمدي المديرة التنفيذية لجمعية التنمية بقفصة الجنوبية وممثلة عن برنامج المشاريع النسائية المستدامة بالجهة، مراسل (وات) أن برنامج المشاريع النسائية المستدامة ساهم في تمويل مشاريع لعدد من النساء صاحبات المشاريع منذ سنة 2012 وسيتواصل الى غاية سنة 2018.وأضافت أن البرنامج يهدف إلى التسريع ومرافقة صاحبات المشاريع من الفكرة إلى الانجاز وقد تمتعت بهذا المشروع قرابة 2991 امرأة بالإحاطة والتكوين بمركز المشاريع المستدامة بقفصة رفقة 41 مكونا مع لجان خبراء في كل المجالات، إلى جانب تطوير 364 مشروعا بالجهة، فضلا عن تمكين 115 صاحبة مشروع بمنحة من ألف دينار إلى 6 آلاف دينار من فترة 2012 إلى غاية 2016 ، حسب قولها.وأوضحت محمدي في سياق آخر، أن اختيار صاحبات المشاريع تم وفق ضوابط من بينها أن تكون قد انتدبت عاملتين في المشروع ولها تقرير أدبي ومالي تم التصريح به وعلى إثر ذلك وقعت مرافقة هذه المشاريع طيلة 9 أشهر بمعدل 90 ساعة وقد تم منحهم قروض صغرى من قبل جمعية التنمية بقفصة الجنوبية، وفق ما صرّحت به.من جهتها، ذكرت ممثلة وفد السفارة الأمريكية بتونس " ستيفاني كوتيكي بون اوم " أن هذه الزيارة تتركز أساسا على متابعة المشاريع، لعدد من الباعثات الشابات والتي تمت مساعدتهن للانتصاب الخاص والمموّلة من قبل البرنامج الذي أقرته وزارة الخارجية الأمريكية في هذا الغرض ،مؤكدة أهمية دور المجتمع المدني الذي ساهم بدوره في تقديم المساعدة.