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Economie

شحن أول دفعة من إنتاج الرصاص باتجاه ألمانيا

Jeudi 02 Février 2017
بــاب نــات - قامت شركة معالجة المعادن في" بوقرين" بمعتمدية السرس من ولاية الكاف، اليوم الخميس، بإرسال أول شحنة من معدن الرصاص المعالج الى ألمانيا، حسب ما أفاد به الرئيس المدير العام للشركة توفيق المنصوري مراسل (وات) بالجهة.

وأوضح في تصريحه، أن هذه الشحنة الاولى، جاءت في اطار سلسلة تجارب قامت بها الشركة للاستعداد للدخول مرحلة الانتاج بصفة منتظمة، مشيرا الى أن المؤسسة لازالت تلاقي بعض الصعوبات الادارية بسبب عدم الاصدار بالرائد الرسمي للتراخيص، التي اعطيت لاستغلال بعض المناجم على غرار منجمي "كبوش" بالكاف الشرقية و"سيدي ادريس" بجهة بنزرت.
و أضاف أن دخول هذه المؤسسة طور الانتاج سيمكن من إحداث حوالي 400 موطن شغل بين مباشر وغير مباشر، بما يستوجب الاسراع في إسناد التراخيص المطلوبة في اقرب الاجال، وفق تقديره.



Publié le:2017-02-02 19:21:27

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1 de 1 commentaires pour l'article 137839

Elwatane  (France)  |Jeudi 02 Février 2017 à 20h 56m | Par           
الله لا ترحم بورقيبة اللي خلانا للفقر و الجهل و الذل وسوء الأخلاق



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  20h : Cameroun - Ghana
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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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