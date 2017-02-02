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Journaux Economie شحن أول دفعة من إنتاج الرصاص باتجاه ألمانيا Jeudi 02 Février 2017

بــاب نــات - قامت شركة معالجة المعادن في" بوقرين" بمعتمدية السرس من ولاية الكاف، اليوم الخميس، بإرسال أول شحنة من معدن الرصاص المعالج الى ألمانيا، حسب ما أفاد به الرئيس المدير العام للشركة توفيق المنصوري مراسل (وات) بالجهة.



وأوضح في تصريحه، أن هذه الشحنة الاولى، جاءت في اطار سلسلة تجارب قامت بها الشركة للاستعداد للدخول مرحلة الانتاج بصفة منتظمة، مشيرا الى أن المؤسسة لازالت تلاقي بعض الصعوبات الادارية بسبب عدم الاصدار بالرائد الرسمي للتراخيص، التي اعطيت لاستغلال بعض المناجم على غرار منجمي "كبوش" بالكاف الشرقية و"سيدي ادريس" بجهة بنزرت.

و أضاف أن دخول هذه المؤسسة طور الانتاج سيمكن من إحداث حوالي 400 موطن شغل بين مباشر وغير مباشر، بما يستوجب الاسراع في إسناد التراخيص المطلوبة في اقرب الاجال، وفق تقديره.







Publié le:2017-02-02 19:21:27

- قامت شركة معالجة المعادن في" بوقرين" بمعتمدية السرس من ولاية الكاف، اليوم الخميس، بإرسال أول شحنة من معدن الرصاص المعالج الى ألمانيا، حسب ما أفاد به الرئيس المدير العام للشركة توفيق المنصوري مراسل (وات) بالجهة.وأوضح في تصريحه، أن هذه الشحنة الاولى، جاءت في اطار سلسلة تجارب قامت بها الشركة للاستعداد للدخول مرحلة الانتاج بصفة منتظمة، مشيرا الى أن المؤسسة لازالت تلاقي بعض الصعوبات الادارية بسبب عدم الاصدار بالرائد الرسمي للتراخيص، التي اعطيت لاستغلال بعض المناجم على غرار منجمي "كبوش" بالكاف الشرقية و"سيدي ادريس" بجهة بنزرت.و أضاف أن دخول هذه المؤسسة طور الانتاج سيمكن من إحداث حوالي 400 موطن شغل بين مباشر وغير مباشر، بما يستوجب الاسراع في إسناد التراخيص المطلوبة في اقرب الاجال، وفق تقديره.

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Elwatane (France) | Jeudi 02 Février 2017 à 20h 56m | Par