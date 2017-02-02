شحن أول دفعة من إنتاج الرصاص باتجاه ألمانيا

وأوضح في تصريحه، أن هذه الشحنة الاولى، جاءت في اطار سلسلة تجارب قامت بها الشركة للاستعداد للدخول مرحلة الانتاج بصفة منتظمة، مشيرا الى أن المؤسسة لازالت تلاقي بعض الصعوبات الادارية بسبب عدم الاصدار بالرائد الرسمي للتراخيص، التي اعطيت لاستغلال بعض المناجم على غرار منجمي "كبوش" بالكاف الشرقية و"سيدي ادريس" بجهة بنزرت.
و أضاف أن دخول هذه المؤسسة طور الانتاج سيمكن من إحداث حوالي 400 موطن شغل بين مباشر وغير مباشر، بما يستوجب الاسراع في إسناد التراخيص المطلوبة في اقرب الاجال، وفق تقديره.
Publié le:2017-02-02 19:21:27
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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