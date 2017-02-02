توننداكس يقفل حصة الخميس في المنطقة الخضراء

Jeudi 02 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-02 18:46:08

- انهت بورصة تونس، حصة الخميس، في نسق ايجابي حيث سجل مؤشرها المرجعي "توننداكس" أرباحا بنسبة 07ر0 بالمائة ليصل الى مستوى 08ر5491 نقطة مع تحقيق حجم مبادلات جملي بقيمة 272ر1 مليون دينار (م د).واستحوذت شركة صنع المشروبات بتونس على الجزء الأكبر من حجم المبادلات بقيمة 193ر0 مليون دينار (م د ) من المعاملات فيما بلغ سعر السهم 40ر19 دينارا (د).وسجلت أسهم "لاندور" ارتفاعا بنسبة 83ر2 بالمائة (78ر9 د) يليها مصنع الورق الخشبي بالجنوب بنسبة 76ر2 بالمائة (34ر3 د) ثم "أوروسيكل" بنسبة 68ر2 بالمائة (79ر39 د).وسجلت اسهم كل من "اكزابايت" و"سيرياليس" تطورا قدر على التوالي بنسبة 24ر2 بالمائة (5 د) و12ر2 بالمائة (80ر4 د).في المقابل، تراجعت اسهم شركة "ألبان" بنسبة 43ر4 بالمائة (45ر3 د) والتونسية للإيجار المالي بنسبة 77ر2 بالمائة (50ر17 د) والشركة الصناعية العامة للمصافي بنسبة 36ر2 بالمائة (65ر1 د).كما انخفضت أسهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية بنسبة 24ر2 بالمائة (70ر8 د) و"سرفيكوم" بنسبة 17ر2 بالمائة (9د).