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Economie

عبئة كل الامكانيات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب (كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية)

Jeudi 02 Février 2017
بــاب نــات - اكد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية، عبد الله الرابحي، الخميس بالكاف، على جدية الجهود المبذولة من طرف كل المصالح لتفادي اي نقص في مياه الشرب وضمان تزويد كل الجهات والمناطق بالماء خلال صائفة 2017.

واضاف في تصريح ل(وات)، على هامش زيارة اداها الى ولاية الكاف لاطلاع على الاستعدادات في مجال تعبئة الموارد المائية، "ان الدولة وضعت خطة متعددة المحاور والابعاد انطلقت من جرد النقاط السوداء والامكانات المتاحة التي من شانها ان تساهم في توفير الكميات اللازمة لمياه الشراب بكامل الجهات" واشار في هذا السياق "ان المصالح المعنية قد تمكنت من الوقوف على كل السلبيات في مجال الماء الصالح للشرب والانطلاق في انجاز العديد من الحفريات وعمليات الربط بالشبكات المحلية والجهوية للعديد من الابار التي تم احداثها والتي من شانها ان تعزز قدرات الجهات في توفير مياه الشرب على مدى السنة".

ولاحظ في هذا المجال "ان منسوب المياه في بعض السدود لا يزال دون المؤمول رغم التحسن الذي عرفته بعض السدود خلال الفترة الماضية تبعا لنزول الامطار على كامل انحاء البلاد" واضاف ان منسوب الماء في سد سيد سالم، (أهم سد في الشمال) لا يتجاوزن حاليا، نسبة 24 بالمائة من طاقة استيعابه وهو ما يستوجب وفق تقديره مزيد اليقظة والعمل على ترشيد استهلاك الماء وحسن التصرف في المنظومات المائية التي سيقع مراجعة بعضها وخاصة على مستوى المجامع المائية.
وابرز انه من المنتظر ان يتم سن قوانين جديدة لتغيير صبغة هذه المجامع لجعلها مرفقا عموميا مع مزيد تاطير المشرفين عليها وتكوينهم وتحفيز المجامع ماليا.
واطلع كاتب الدولة بالمناسبة على بعض المشاريع التي يتم انجازها حاليا في بعض المعتمديات لضمان تزويد الاهالي بالماء الصالح للشرب حيث زار منطقة السفاية بمعتمدية الساقية وعاين اشغال الربط لحفرية مائية طاقة تدفقها تقدر بـ 10 لتر في الثانية قبل ان يطلع بمنطقة عبيدة بالدهماني على مخطط تامين التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط الحضري لولاية الكاف خلال الصائفة القادمة.



Publié le:2017-02-02 23:04:06

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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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