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Economie

تراجع الانتاج الصناعي ب5ر1% خلال شهر نوفمبر 2016

Jeudi 02 Février 2017
بــاب نــات - سجل حجم الإنتاج الصناعي خلال شهر نوفمبر 2016 تراجعا بنسبة 1.5 بالمائة، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.
ويعزى هذا التراجع أساسا إلى انخفاض الإنتاج في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 2.4 بالمائة، نتيجة التراجع المسجل في قطاع تكرير النفط بنسبة 66.2 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 3.0 بالمائة وقطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 3.8 بالمائة وقطاع المطاط واللدائن بنسبة 7.8 بالمائة.

كما تراجع الإنتاج في قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 1 بالمائة.
وفي المقابل سجل قطاع المستخرجات المنجمية الغير مولدة للطاقة ارتفاعا في حجم الإنتاج بنسبة 13.8 بالمائة فيما تقلص حجم الإنتاج الصناعي خلال الاحدى عشر الأشهر الأولى من سنة 2016 بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 0.2 بالمائة

تراجع حجم الانتاج الصناعي ب0.2 بالمائة خلال ال11 شهرا الاولى من سنة 2016
أفرزت نتائج المؤشر الشهري للإنتاج الصناعي خلال الاحدى عشر الأشهر الأولى من سنة 2016 تراجعا في حجم الإنتاج بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي شهدت كذكك تراجعا بنسبة 2.5 بالمائة.

ويعود ذلك أساسا إلى التراجع المسجل في انتاج قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 8.5 بالمائة وقطاع الصناعات الغذائية بنسبة 2.2 بالمائة وقطاع المطاط واللدائن بنسبة 3.3 بالمائة.
وفي المقابل سجل قطاع الصناعات المعملية ارتفاعا في حجم الإنتاج بنسبة 1.4 بالمائة وذلك نتيجة ارتفاع انتاج قطاع المواد الكيميائية بنسبة 14.9 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2 بالمائة وقطاع تكرير النفط بنسبة 8 بالمائة.
كما ارتفع الإنتاج في قطاع المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة بنسبة 7.5 بالمائة.

Publié le:2017-02-02 18:51:18

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  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
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