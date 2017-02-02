عمال بمقطع رمل بزغوان يطالبون بإعادة فتحه وكتابة الدولة تتمسك بغلقه بسبب قضية فساد كبرى تعلقت به

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-02 17:11:23

- أفاد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد فى تصريح لـ(وات)، أن وقف استغلال مقطع رمل بزغوان منذ سنة 2012 "إجراء قانوني تم اتخاذه بقرار من لجنة مشتركة بين وزارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز وولاية زغوان".وقال "أن هذا المقطع تتعلق به قضية فساد كبرى تمس الأموال العمومية وحق الدولة والشعب ومن الواجب الحفاظ عليها ولايمكن تسوية وضعيته خارج نطاق القضاء".وتاتي تصريحات كاتب الدولة، اثر الاعتصام الذى نفذه عمال وأفراد من عائلات معنية باستغلال هذا المقطع، الخميس، أمام مقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالعاصمة للمطالبة بإعادة تشغيله لإنقاذ قرابة 50 عائلة تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية.ولم يشأ كاتب الدولة العودة للحديث عن تفاصيل القضية التي أحيلت على القضاء، حسب تصريحه.وقال إبراهيم الورادي مستغل المقطع الواقع بمعتمدية بئر مشارقة من ولاية زغوان، فى تصريح للصحفيين، "أن لديه الإثباتات القانونية بأن المقطع واقع على أرض ملك لعائلته كان يستغله بمقتضى عقد قانوني تم توقيعه سنة 2009" وطالب الورادي "بعقد اتفاق مؤقت للإستغلال يعيد عمل المقطع ويعيد مصدر رزق للعائلات المعنية به في انتظار تسوية قانونية نهائية".