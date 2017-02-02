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Politique

إستعراض مستجدات قضية إغتيال الشهيد شكري بلعيد وبرنامج إحياء الذكرى الرابعة لرحيله محور لقاء رئيس الجمهورية ببسمة بلعيد

Jeudi 02 Février 2017
بــاب نــات - أفادت بسمة بلعيد، رئيسة "مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف"، بأن اللقاء الذي جمعها اليوم الخميس بقصر قرطاج، مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، إستعرض مستجدات قضية إغتيال الشهيد شكري بلعيد.

وصرحت بلعيد، بأن رئيس الدولة جدّد خلال اللقاء، حرصه الشخصي على كشف الحقيقة كاملة في قضية إغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد) شكري بلعيد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأضافت أن اللقاء تناول كذلك برنامج إحياء الذكرى الرابعة لإغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث سيشرف رئيس الجمهورية يوم الإثنين القادم، على تدشين ساحة تحمل إسم الشهيد وسط العاصمة.
يذكر أنه تم إغتيال الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 أمام منزله بمنطقة المنزه السادس من ولاية أريانة.



Publié le:2017-02-02 16:53:53

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2 de 2 commentaires pour l'article 137825

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Jeudi 02 Février 2017 à 22h 02m |           
خرف يا اللي تخرف ...كل الصول التجارية تباع مرة الا دم بلعيد اصبح تجارة بسمة الرائجة في الداخل و الخارج ....

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 02 Février 2017 à 17h 06m |           
شخصين كان لديهما حمار يعتمدان عليه في تمشية أمورهما المعيشية ونقل البضائع من قرية إلى أخرى، وأحباه حتى صار كأخ لهما، يأكلان معه، وينام بجوارهما، وأعطياه اسما للتحبب هو "أبو الصبر، وفي أحد ألايام وأثناء سفرهما في الصحراء سقط الحمار ونفق.

حزن الأخوين على الحمار حزنا شديدا ودفناه بشكل لائق وجلسا يبكيان على قبره بكاءا مرا، وكان كل من يمر يلاحظ هذا المشهد فيحزن على المسكينين ويسألهما عن المرحوم فيجيبناه بأنه المرحوم أبو الصبر و"كان الخير والبركة، ويقضي الحوائج، ويرفع الأثقال، ويوصل البعيد"، فكان الناس يحسبون أنهما يتكلمان عن شيخ جليل أو عبد صالح فيشاركونهم البكاء، وشيئا فشيئا صار البعض يتبرع ببعض المال لهما.

ومرت الأيام فوضعا خيمة على القبر وزادت التبرعات، فبنيا حجرة مكان الخيمة والناس تزور الموقع وتقرأ الفاتحة على العبد الصالح الشيخ الجليل أبو الصبر، وصار الموقع مزارا يقصده الناس من مختلف الأماكن، وصار لمزار أبو الصبر كرامات ومعجزات يتحدث عنها الجميع، فهو يفك السحر ويزوج العانس ويغني الفقير ويشفي المريض وكل المشاكل التي لاحل لها، فيأتي الزوار ويقدمون النذور والتبرعات طمعا في أن يفك الولي الصالح عقدتهم،وجمع الأخوين مال وفير وصارا يجمعان الأموال التي
تبرع بها الناس السذج ويتقاسمانها بينهما.

وفي يوم اختلف الاخوين على تقسيم المال، فغضب أحدهما وارتجف وقال:
- والله سأطلب من الشيخ أبو الصبر "مشيرا إلى القبر" أن ينتقم منك ويريك غضبه ويسترجع حقي.
ضحك أخوه وقال:
- أي شيخ صالح يا أخي؟ أنسيت الحمار؟ دا احنا دافنينه سوا !!".



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Cameroun - Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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