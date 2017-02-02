إستعراض مستجدات قضية إغتيال الشهيد شكري بلعيد وبرنامج إحياء الذكرى الرابعة لرحيله محور لقاء رئيس الجمهورية ببسمة بلعيد

وصرحت بلعيد، بأن رئيس الدولة جدّد خلال اللقاء، حرصه الشخصي على كشف الحقيقة كاملة في قضية إغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد) شكري بلعيد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأضافت أن اللقاء تناول كذلك برنامج إحياء الذكرى الرابعة لإغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث سيشرف رئيس الجمهورية يوم الإثنين القادم، على تدشين ساحة تحمل إسم الشهيد وسط العاصمة.
يذكر أنه تم إغتيال الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 أمام منزله بمنطقة المنزه السادس من ولاية أريانة.
Publié le:2017-02-02 16:53:53
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
Sur: فتح بحث بشأن مواطن تونسي رحلته المانيا و يشتبه في علاقته بمنفذ هجوم برلين الإرهابي