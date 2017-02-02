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Politique

أنا يقظ: الباجي قايد السبسي أخلّ بخُمُس وعوده

Jeudi 02 Février 2017
بــاب نــات - أعلنت منظمة "انأ يقظ" في ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس بالعاصمة، عن إطلاق التقرير التقييمي لسنتين من أداء رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي.
وذكر علي مهني، منسق العلاقات الخارجية للمنظمة، خلال الندوة، أن "هذا التقرير التقييمي يأتي لرصد أداء رئيس الجمهورية، من خلال توثيق ما تم تحقيقه مقارنة بما وعد به في برنامجه الإنتخابي إبان حملته الإنتخابية لمنصب رئيس الجهورية في ديسمبر 2014".

ولاحظ أن "الوعود العاجلة التي لم تنجز إلى حد الآن، بلغت نسبة 25 بالمائة، رغم مرور سنتين على تولي الباجي قايد السبسي، منصب رئيس الجمهورية"، موضحا أن تلك الوعود تتمثل بالخصوص في "القضاء على التلوث البيئي وتراكم الأوساخ ومد النيابيات الخصوصية بالإمكانيات المادية والمالية اللازمة واحترام تمثيلية الشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في التركيبة الحكومية، بنسبة 25 بالمائة على الأقل، إلى جانب تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية".

وأضاف منسق العلاقات الخارجية بمنظمة "أنأ يقظ"، أن "80 بالمائة من الوعود الدبلوماسية الإقتصادية تحققت، مقابل عدم تحقيق الوعود المتعلقة أساسا بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية.

وقال علي مهني "إن أداء رئيس الجمهورية المتميز في ما يتعلق بالعلاقات الدولية والتسويق لتونس، كتجربة ديمقراطية ناجحة، إضافة للمساعي الرامية إلى جلب استثمار أجنبي يحرك عجلة الإقتصاد ويحل معضلة التشغيل، لم ينعكس إيجابيا إلى حد الآن على أرض الواقع، باعتبارات أن الإحتجاجات الموسمية في شهر جانفي من كل سنة لم تتوقف".


ومن جهتها ذكرت درصاف معروفي، وهي مستشار قانوني مساعد لدى منظمة "أنا يقظ"، أن استقالة رئيس الجمهورية من رئاسة حركة نداء تونس، حسب ما يقتضيه الدستور، "لم تمنعه من المشاركة في المؤتمر الإستثنائي للحزب، إذ تدخل حتى في التعيينات داخل الحركة، في محاولة لإنقاذه وهو ما يعد خرقا دستوريا واضحا"، حسب رأيها.

وأوضحت أن نشر المعلومات والمعطيات المتعلقة بمدى تنفيذ وعود رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، يندرج في إطار تحقيق الديمقراطية التشاركية، واستجابة لتطلعات المجتمع المدني المتعلقة بحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.
يذكر أن منظمة "أنا يقظ" هي منظمة مستقلة تأسست في 21 مارس 2011 وتهدف بالأساس إلى "متابعة ورصد الفساد المالي والإداري".
كما تعمل على "ضمان شفافية التظاهرات السياسية والعمليات الإنتخابية، بكافة مراحلها".

Publié le:2017-02-02 14:51:07

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8 de 8 commentaires pour l'article 137824

Elghazali  (France)  |Jeudi 02 Février 2017 à 20h 14m |           
El Beji est victime de son complice Ghanouchi , el mounafik el Akbar , il faut les faire dégager tous les deux.

Libre  (France)  |Jeudi 02 Février 2017 à 18h 38m |           
Vous êtes pire que les crétins de sigma.vous avez appris a travailler chez le menteur Zargouni,arrêtez un peu vos foutaises vous êtes ridicules

Marzouki Hichem  (Tunisia)  |Jeudi 02 Février 2017 à 17h 50m |           
استيقظ الشعب التونسي، بهكذا خزعبلات من وهم اسمه انا يقظ
الجماعة "طيحت" ،حتى على سيقما والزرقوني
جمعيات بودورو على غرارجمعية توانسة ضد الفساد.......

Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Jeudi 02 Février 2017 à 17h 30m | Par           
جماعة هوما يقيظين عملو غلطة مطبعية في عوض باش يقولو 1/50 ياخي انسو الصفر. اعذروهم تاو يصلحوها

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 02 Février 2017 à 16h 48m |           
ربع الوعود لم تتحقق وليس خمس الوعود وكان من الأجدر مقارنة فترة المرزوقي بفترة السبسي وباعترافه يوم سالت دموعه أنهارا بأن امرأة لم تتذق اللحم طيلة ثلاثة أشهر زمن الترويكا .أما اليوم فاللحم ركن جانبا والصراع الآن على تأمين صحن العجة ولو مرة في الأسبوع .

Kamelwww  (France)  |Jeudi 02 Février 2017 à 16h 05m |           
أنا شخصيا لم أرى وعودا تحققت ولا آمالا بعثت ولا عهودا وصلت... لا أرى سوى خيبات أمل وغلاءا في الأسعار وبطالة مستفحلة ومصانع مغلقة إلخ إلخ...
على كل حال، هذه هي الديموقراطية، الشعب إختار الباجي، الشعب يتحمل مسؤوليته.
إن شاء الله في مواعيد إنتخابية قادمة نصلح المسار.

Mandhouj  (France)  |Jeudi 02 Février 2017 à 15h 14m |           
سي الباجي لما يقرأ هذا العنوان (أنا يقظ: الباجي قايد السبسي أخلّ بخُمُس وعوده) ، سيقوم يشطح ، على إعتبار أنه حقق 80% من وعوده ! الله يهديكم يا أنا يقظ ، الراجل توى يزيد يتقاعس أكثر !

Mandhouj  (France)  |Jeudi 02 Février 2017 à 15h 13m |           
سي الباجي لما يسرا هذا العنوان (أنا يقظ: الباجي قايد السبسي أخلّ بخُمُس وعوده) ، سيقوم يشطح ، على إعتبار أنه حقق 80% من وعوده ! الله يهديكم يا أنا يقظ ، الراجل توى يزيد يتقاعس أكثر !



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Cameroun - Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
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