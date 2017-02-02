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Economie

مستثمرون من امريكا وأوروبا واسيا يعبرون عن استعدادهم الاستثمار فى مجال الطاقات المتجددة في تونس

Jeudi 02 Février 2017
بــاب نــات - أكدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحو، أن عددا من المستثمرين الأجانب من أوروبا واسيا وأمريكا عبروا عن استعدادهم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في تونس.
وأضافت، الخميس، في تصريح إعلامي بالعاصمة على هامش أشغال ندوة حول الاستثمار في الطاقات المتجددة في تونس، أن البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية، قد ابدوا استعدادهم لمساعدة تونس على تمويل مشاريع تتعلق بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من اجل حماية المناخ في تونس والعالم.

وبينت ان دور الحكومة يتمثل في توفير الاطار التشريعي والترتيبي الذي يساعد على انجاح العديد من المشاريع الطاقية مشيرة الى ان تونس قد حددت استثماراتها في قطاع الطاقة بنحو 15 مليار دولار فى افق سنة 2030 سيتم توجيه نصفها للطاقات المتجددة فيما سيخصص النصف الاخر لترشيد استعمال الطاقة والنجاعة الطاقية.
يذكر ان هذه الندوة التي انطلقت أمس الاربعاء وتتواصل على مدى يومين ببادرة من مجمع (اس 3)، تهدف الى اعداد تقرير ودراسة الافاق المستقبلية في مجال التحكم في الطاقة عبر التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال الداعمة للطاقات الخضراء.
وينتظم على هامش هذه التظاهرة مسابقة للطلبة في مجال تكنولوجيا المعلومات وطلبة الهندسة من عدة جامعات للتعبير عن افكارهم وصقل روح الابتكار والمبادرة لديهم، وسيحظى الفائزون فى المسابقة بالدعم اللازم لبلورة افكارهم وتحويلها الى مشاريع.
ويعد مجمع (اس 3) فاعلا اساسيا في قطاع البنى التحتية المعلوماتية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.



Publié le:2017-02-02 14:01:04

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4 de 4 commentaires pour l'article 137822

Ahmed Beyoub  (France)  |Jeudi 02 Février 2017 à 19h 04m |           
بلادى تحترق تحت نار إشهيلى وشمس صيف تكوى
ولا يمكن لمسثمر تونسى الإستثمار والربح فى الطاقة الشمسية
ومع ذلك هم يقولون إن الكهرباء مدعم
من يريد فهم بعض البيرقراطية وأشياء لا يمكن لعاقل أن يفهمها يسأل شركة الكهرباء وسيسمع


Ahmed Beyoub  (France)  |Jeudi 02 Février 2017 à 18h 56m |           
من يريد فهم بعض البيرقراطية وأشياء لا يمكن لعاقل أن يفهمها
يتصل بشركة الكهرباء ويسأل كيف يمكنه أن يستثمر كتونسى فى الطاقة الشمسية
إسألوا وحاولوا أن تحافضوا على برودة دمكم
إنى لا أريد التحريض على بلدى ولكن
trop c'est trop !


Nasser Boughanmi  (France)  |Jeudi 02 Février 2017 à 18h 49m |           
Un gouvernement qui bloque tout et ne fait que promettre et vendre des faux rêves à un peuple usé et épuisé. Pauvre Tunisie

Matouchi  (Tunisia)  |Jeudi 02 Février 2017 à 14h 40m |           
وزيرة لن يذكرها التاريخ...إلا بشعرها الجندار
واللي عجبو.... عجبو.......واللي ما عجبوش......يعمل ناعورة فوق راسو.....تهويلو مخو



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Cameroun - Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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