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Journaux Economie مستثمرون من امريكا وأوروبا واسيا يعبرون عن استعدادهم الاستثمار فى مجال الطاقات المتجددة في تونس Jeudi 02 Février 2017

بــاب نــات - أكدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحو، أن عددا من المستثمرين الأجانب من أوروبا واسيا وأمريكا عبروا عن استعدادهم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في تونس.

وأضافت، الخميس، في تصريح إعلامي بالعاصمة على هامش أشغال ندوة حول الاستثمار في الطاقات المتجددة في تونس، أن البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية، قد ابدوا استعدادهم لمساعدة تونس على تمويل مشاريع تتعلق بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من اجل حماية المناخ في تونس والعالم.



وبينت ان دور الحكومة يتمثل في توفير الاطار التشريعي والترتيبي الذي يساعد على انجاح العديد من المشاريع الطاقية مشيرة الى ان تونس قد حددت استثماراتها في قطاع الطاقة بنحو 15 مليار دولار فى افق سنة 2030 سيتم توجيه نصفها للطاقات المتجددة فيما سيخصص النصف الاخر لترشيد استعمال الطاقة والنجاعة الطاقية.

يذكر ان هذه الندوة التي انطلقت أمس الاربعاء وتتواصل على مدى يومين ببادرة من مجمع (اس 3)، تهدف الى اعداد تقرير ودراسة الافاق المستقبلية في مجال التحكم في الطاقة عبر التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال الداعمة للطاقات الخضراء.

وينتظم على هامش هذه التظاهرة مسابقة للطلبة في مجال تكنولوجيا المعلومات وطلبة الهندسة من عدة جامعات للتعبير عن افكارهم وصقل روح الابتكار والمبادرة لديهم، وسيحظى الفائزون فى المسابقة بالدعم اللازم لبلورة افكارهم وتحويلها الى مشاريع.

ويعد مجمع (اس 3) فاعلا اساسيا في قطاع البنى التحتية المعلوماتية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.







Publié le:2017-02-02 14:01:04

- أكدت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحو، أن عددا من المستثمرين الأجانب من أوروبا واسيا وأمريكا عبروا عن استعدادهم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في تونس.وأضافت، الخميس، في تصريح إعلامي بالعاصمة على هامش أشغال ندوة حول الاستثمار في الطاقات المتجددة في تونس، أن البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية، قد ابدوا استعدادهم لمساعدة تونس على تمويل مشاريع تتعلق بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من اجل حماية المناخ في تونس والعالم.وبينت ان دور الحكومة يتمثل في توفير الاطار التشريعي والترتيبي الذي يساعد على انجاح العديد من المشاريع الطاقية مشيرة الى ان تونس قد حددت استثماراتها في قطاع الطاقة بنحو 15 مليار دولار فى افق سنة 2030 سيتم توجيه نصفها للطاقات المتجددة فيما سيخصص النصف الاخر لترشيد استعمال الطاقة والنجاعة الطاقية.يذكر ان هذه الندوة التي انطلقت أمس الاربعاء وتتواصل على مدى يومين ببادرة من مجمع (اس 3)، تهدف الى اعداد تقرير ودراسة الافاق المستقبلية في مجال التحكم في الطاقة عبر التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال الداعمة للطاقات الخضراء.وينتظم على هامش هذه التظاهرة مسابقة للطلبة في مجال تكنولوجيا المعلومات وطلبة الهندسة من عدة جامعات للتعبير عن افكارهم وصقل روح الابتكار والمبادرة لديهم، وسيحظى الفائزون فى المسابقة بالدعم اللازم لبلورة افكارهم وتحويلها الى مشاريع.ويعد مجمع (اس 3) فاعلا اساسيا في قطاع البنى التحتية المعلوماتية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

cadre-739c509eec5d42b3d7306922f9021165-2017-02-02 14:01:04

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Ahmed Beyoub (France) | Jeudi 02 Février 2017 à 19h 04m |