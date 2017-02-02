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Politique

انطلاق احياء الذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد غدا الجمعة بتنظيم ندوة حول مقاومة الارهاب

Jeudi 02 Février 2017
بــاب نــات - تنطلق غدا الجمعة فعاليات احياء الذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد بتنظيم ندوة فكرية حول موضوع "في مقاومة الارهاب انتصار للمسار الثوري " ويتضمن برنامج فعاليات احياء هذه الذكرى التي ينظمها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد تنظيم خيمة امام المسرح البلدي صباح يوم السبت القادم تتضمن معرض صور عن الشهيد وعن مسيرته النضالية الى جانب تنظيم تجمع ومسيرة مناهضة للارهاب مع مداخلات سياسية ظهر يوم السبت .

اما يوم الاثنين القادم 6 فيفري فيتضمن تنظيم تجمع ووضع باقة ورود في مكان الاغتيال بالمنزه 6 (مقر اقامة الشهيد ) كما يتضمن البرنامج تجمعا عند قبر الشهيد بمقبرة الجلاز الى جانب تنظيم الوقفة الدورية من اجل كشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي يذكر أن الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد اغتيل يوم 6 فيفري 2013 مما خلف موجة من الاحتجاجات وازمة سياسية ادت الى استقالة الوزير الاول آنذاك حمادي الجبالي(حركة النهضة ) وتشكيل حكومة جديدة برئاسة علي العريض (حركة النهضة) وزير الداخلية في حكومة الجبالي .





Publié le:2017-02-02 15:34:11

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Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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