انطلاق احياء الذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد غدا الجمعة بتنظيم ندوة حول مقاومة الارهاب

اما يوم الاثنين القادم 6 فيفري فيتضمن تنظيم تجمع ووضع باقة ورود في مكان الاغتيال بالمنزه 6 (مقر اقامة الشهيد ) كما يتضمن البرنامج تجمعا عند قبر الشهيد بمقبرة الجلاز الى جانب تنظيم الوقفة الدورية من اجل كشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي يذكر أن الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد اغتيل يوم 6 فيفري 2013 مما خلف موجة من الاحتجاجات وازمة سياسية ادت الى استقالة الوزير الاول آنذاك حمادي الجبالي(حركة النهضة ) وتشكيل حكومة جديدة برئاسة علي العريض (حركة النهضة) وزير الداخلية في حكومة الجبالي .
Publié le:2017-02-02 15:34:11
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
Sur: فتح بحث بشأن مواطن تونسي رحلته المانيا و يشتبه في علاقته بمنفذ هجوم برلين الإرهابي