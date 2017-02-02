رئيس الجمهورية يتلقى دعوة من القيادي بالحزب الجمهوري عصام الشابي لحضور الجلسة الإفتتاحيّة للمؤتمر الوطني السادس للحزب

وصرّح عصام الشابي بأنّ رئيس الدولة، جدد خلال اللقاء دعمه لكل الأحزاب السياسية المشاركة في عمليّة البناء الديمقراطي، وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأضاف أنه تم كذلك إستعراض الأوضاع العامة بالبلاد، وخاصة ملف قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيّا، مبينا أن رئيس الدولة شدد على ضرورة الإسراع بإيجاد حل لهذه القضيّة.
يشار إلى أن الحزب الجمهوري، يعقد مؤتمره الوطني السادس، بداية من يوم غد الجمعة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، على أن تتواصل أشغاله على مدى ثلاثة أيام بمدينة الحمامات من ولاية نابل، لإنتخاب مكتب سياسي وآخر تنفيذي.
يذكر أن الحزب الجمهوري هو وريث الحزب الديمقراطي التقدمي، وتأسس في 9 أفريل 2012 في شكل إندماج بين عدة أحزاب صغيرة.
Publié le:2017-02-02 14:48:39
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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