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Journaux Politique رئيس الجمهورية يتلقى دعوة من القيادي بالحزب الجمهوري عصام الشابي لحضور الجلسة الإفتتاحيّة للمؤتمر الوطني السادس للحزب Jeudi 02 Février 2017

بــاب نــات - تلقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، خلال لقائه اليوم الخميس بقصر قرطاج، القيادي بالحزب الجمهوري عصام الشابي، دعوة لحضور الجلسة الافتتاحيّة للمؤتمر الوطني السادس للحزب، الذي ينعقد غدا الجمعة.



وصرّح عصام الشابي بأنّ رئيس الدولة، جدد خلال اللقاء دعمه لكل الأحزاب السياسية المشاركة في عمليّة البناء الديمقراطي، وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأضاف أنه تم كذلك إستعراض الأوضاع العامة بالبلاد، وخاصة ملف قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيّا، مبينا أن رئيس الدولة شدد على ضرورة الإسراع بإيجاد حل لهذه القضيّة.

يشار إلى أن الحزب الجمهوري، يعقد مؤتمره الوطني السادس، بداية من يوم غد الجمعة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، على أن تتواصل أشغاله على مدى ثلاثة أيام بمدينة الحمامات من ولاية نابل، لإنتخاب مكتب سياسي وآخر تنفيذي.

يذكر أن الحزب الجمهوري هو وريث الحزب الديمقراطي التقدمي، وتأسس في 9 أفريل 2012 في شكل إندماج بين عدة أحزاب صغيرة.









Publié le:2017-02-02 14:48:39

- تلقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، خلال لقائه اليوم الخميس بقصر قرطاج، القيادي بالحزب الجمهوري عصام الشابي، دعوة لحضور الجلسة الافتتاحيّة للمؤتمر الوطني السادس للحزب، الذي ينعقد غدا الجمعة.وصرّح عصام الشابي بأنّ رئيس الدولة، جدد خلال اللقاء دعمه لكل الأحزاب السياسية المشاركة في عمليّة البناء الديمقراطي، وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.وأضاف أنه تم كذلك إستعراض الأوضاع العامة بالبلاد، وخاصة ملف قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيّا، مبينا أن رئيس الدولة شدد على ضرورة الإسراع بإيجاد حل لهذه القضيّة.يشار إلى أن الحزب الجمهوري، يعقد مؤتمره الوطني السادس، بداية من يوم غد الجمعة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، على أن تتواصل أشغاله على مدى ثلاثة أيام بمدينة الحمامات من ولاية نابل، لإنتخاب مكتب سياسي وآخر تنفيذي.يذكر أن الحزب الجمهوري هو وريث الحزب الديمقراطي التقدمي، وتأسس في 9 أفريل 2012 في شكل إندماج بين عدة أحزاب صغيرة.

cadre-97ad41449e32cf89a24f1addcaaa764d-2017-02-02 14:48:39

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