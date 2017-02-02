Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - Salehny-Au-Salem-Beydak  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

رئيس الجمهورية يتلقى دعوة من القيادي بالحزب الجمهوري عصام الشابي لحضور الجلسة الإفتتاحيّة للمؤتمر الوطني السادس للحزب

Jeudi 02 Février 2017
بــاب نــات - تلقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، خلال لقائه اليوم الخميس بقصر قرطاج، القيادي بالحزب الجمهوري عصام الشابي، دعوة لحضور الجلسة الافتتاحيّة للمؤتمر الوطني السادس للحزب، الذي ينعقد غدا الجمعة.

وصرّح عصام الشابي بأنّ رئيس الدولة، جدد خلال اللقاء دعمه لكل الأحزاب السياسية المشاركة في عمليّة البناء الديمقراطي، وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأضاف أنه تم كذلك إستعراض الأوضاع العامة بالبلاد، وخاصة ملف قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيّا، مبينا أن رئيس الدولة شدد على ضرورة الإسراع بإيجاد حل لهذه القضيّة.
يشار إلى أن الحزب الجمهوري، يعقد مؤتمره الوطني السادس، بداية من يوم غد الجمعة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، على أن تتواصل أشغاله على مدى ثلاثة أيام بمدينة الحمامات من ولاية نابل، لإنتخاب مكتب سياسي وآخر تنفيذي.
يذكر أن الحزب الجمهوري هو وريث الحزب الديمقراطي التقدمي، وتأسس في 9 أفريل 2012 في شكل إندماج بين عدة أحزاب صغيرة.




Publié le:2017-02-02 14:48:39

cadre-97ad41449e32cf89a24f1addcaaa764d-2017-02-02 14:48:39
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 137818

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 02 Février 2017 à 16h 56m |           
كل الأحزاب تطلب ود السبسي .طبعا ليس لجمال عينيه بل طمعا في الكنز الذي يمتلكه .أصوت مليون إمرأة .
.

Mandhouj  (France)  |Jeudi 02 Février 2017 à 15h 25m |           
مسرحية : الباجي قائد السبسي يدعم كل الأحزاب التي تخدم البلاد و الديمقراطية !
تي هو واحل في تدعيم ابنه ، باش يدعم الأحزاب ... !
الله يهديك يا سي عصام الشابي .
زعما باش تستدعوا رئيس النهضة ، و الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية ، و ممثلين جبهة الانقاذ ؟



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Cameroun - Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11954,2

  • (01/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,46282 DT        1$ =2,28772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/02)   215,0 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137818 2413|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires