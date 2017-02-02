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Politique

النائب محمد الطرودي: ظاهرة الدبلوماسية الموازية وصلت إلى البرلمان

Jeudi 02 Février 2017
بــاب نــات - ندد محمد الطرودي، النائب في مجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، ببروز ما أسماه "الدبلوماسية الموازية"، قائلا إنها "تمارس في غياب كلي وصمت مطبق للدولة وهياكلها وخاصة منها وزارة الشؤون الخارجية".

ولفت الطرودي اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن "هذه الدبلوماسية الموازية تجسدت بالخصوص في الآونة الاخيرة من خلال تصريحات بعض قادة ورؤساء الأحزاب السياسية من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والذين حلوا محل الدولة في عدد من البلدان الشقيقة"، مبينا أن الأمر وصل إلى مجلس نواب الشعب "حيث عمد ممثل ولاية مدنين عن حركة النهضة (أحمد العماري) مع مجموعة من مكونات المجتمع المدني، إلى ابرام اتفاق مع أطراف ليبية غير رسمية يقضي بتبادل السلع والبضائع والبنزين"، وفق روايته، "مما يتعارض مع القوانين التونسية ويضرب سيادة الدولة"، من وجهة نظره.

ومن جهة أخرى اعتبر النائب عن كتلة الحرة، أن "تموقع حركة مشروع تونس في المعارضة، بعد أن كانت من ضمن الموقعين على وثيقة قرطاج، يعتبر نتيجة لمسار كامل من الإخلالات في تسيير الدولة، لعل أهمها خرق الوثيقة المشار إليها وعدم تشريك حزبه في ميزانية 2017 وتعطل إرساء المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء، الى جانب عدم جدية التعيينات"، في إشارة إلى التعيينات الأخيرة في سلك المعتمدين.

ولاحظ في هذا السياق أنه "للمرة الأولى في تاريخ تونس، لا يتم الإعلان عن حركة المعتمدين بصفة رسمية، بل تم تسريبها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي"، مذكرا بأن المعتمدين في ستينات وسبعينات القرن الماضي كانوا يتلقون تكوينا بسنتين في المدرسة الوطنية للإدارة، تؤهلهم للتسيير المحلي والبلدي، في حين يتم اليوم اختيار هؤلاء المعتمدين، وفق منطق المحاصصة الشخصية وليس الحزبية"، حسب ما جاء على لسانه.
وختم محمد الطرودي تصريحه بالتأكيد على وجود "خلل واضح في تسيير الحكم"، على حد قوله، "بما يحتم فتح حوار وطني شامل لإعادة النظر في كيفية عمل هياكل ومؤسسات الدولة".



Publié le:2017-02-02 13:16:07

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4 de 4 commentaires pour l'article 137815

Langdevip  (France)  |Jeudi 02 Février 2017 à 16h 46m |           
المرزوق رئيس الجمهورية القادم ,والطرودي رئيس وزراء

و برهان بسيس وزير الثقافة و الاعلام

و السيد بالحسن الطرابلسي وزير الطاقة

ألله إوصل بالسالم

أمين يا رب


Sinbad  (Qatar)  |Jeudi 02 Février 2017 à 16h 12m |           
من يعتقد أن محسن مرزوق رئيس تونس القادم أحمق وغبي سياسيّا لأن مرزوق ورقة محروقة بالنسبة للمسؤول الكبير ولن يسمح له بحكم تونس ولا يجب أن ينسى الحمقى والحالمين أنه مرفوض رفضا مطلقا في الجزائر ومن لا ترضى عنه الجزائر لا يحكم تونس حتى ولو مولته الامارات
أما الطرودي فهو من قدماء طلبة التجمع وهؤلاء كانوا حمقى سياسيّا وجهلة لذلك نقدا نائبا قام بدوره في منطقته لرفع الاحتقان وهو تصرف يحسب له لا عليه وسيكون مفيدا في أي انتخابات قادمة
الطرودي ومفتاح مرزوق يعلمون أنه لا مكان لهم مطلقا في جنوب تونس ووسطها ولذلك يستغلون أي فرصة للإساءة لأهل تلك المناطق
بالنسبة للغنوشي ما يقوم به من أجل تونس وإشعاعها لم يقم به مرزوقكم رغم كل أموال الامارات ورغم الجوقة الإعلامية التي خلفه ورغم سيطرته على النقابات الأمنية
سي الطرودي أنت تعلم أنه لا يمكنكم الحكم في تونس إلا عبر الانقلاب وهو ما تخططون له مع حمادة والراشدي وكل العصابة النقابية الأمنية

Langdevip  (France)  |Jeudi 02 Février 2017 à 15h 58m |           
الطرودي والمرزوق رموز تونس المستقبل , و كل شئ ثابت للعيان المرزوق الرئيس القادم

لتونس

حزب الكتلة صبح اكبر حزب شعبي في تونس , نتمنولهم النجاح لمستقبل تونس الجديدة

يحيا المرزوق

Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Jeudi 02 Février 2017 à 13h 42m |           
الطرودي زلم بنعلي و رمز الفساد الطلابي في منظم طلبة التجمع الإرهابي يعطي في الدروس. كيف انشفو هو و حسونة الناصفي و برشة قوادة في طلبة التجمع في مجلس الشعب نلعن النهار اللي شاركت فيه في هاك الثورة و النادي فيه بالتسامح و السلمية. لين هاني هجيت بعد الثورة و هالخماج ولو يصولو و يجويلو.



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Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
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  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
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