اذاعة تطاوين تتوج بجائزة افضل برنامج اذاعي داعم للسياحة العربية ضمن مسابقة « اوسكار الاعلام السياحي العربي »

Jeudi 02 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-02 15:16:07

- توج برنامج « زينة البلدان » للزميلة فاطمة الورديان الذي تم بثه على امواج اذاعة تطاوين افي 2016 بجائزة أفضل برنامج إذاعي داعم للسياحة العربية في اطار الدورة التاسعة لمسابقة « اوسكار الاعلام السياحي العربي » التي نظمها المركز العربي للإعلام السياحي .وقد اعلن المركز خلال احتفال كبير حضره عدد كبير من الإعلاميين العرب والأجانب العاملين بالمملكة العربية السعودية ان جوائز هذه الدورة فاز بها 27 شخصية ومؤسسة سياحية عربية حصلوا على اعلى الأصوات في تصويت إلكتروني شارك فيه أكثر من 900 ألف مصوت من مختلف أنحاء الوطن العربي.وشارك في المسابقة 260 هيئة وشخصية سياحية عربية وحصدت مصر والسعودية والجزائر وسلطنة عمان النسبة الأكبر من الجوائز، “التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من صناع السياحة والفندقة بالمنطقة العربية، وتوصف بأنها أهم جوائز عربية في مجال السياحة.وقال حسين المناعي رئيس المركز: إن الدكتور محمد أبو زيد وزير السياحة السوداني فاز بجائزة شخصية العام السياحية، ونالت لقب الشخصية الحكومية الداعمة للسياحة العربية الدكتور خالد السليطي من قطر في حين فاز المستشار عبدالعزيز الرواس وزير الاعلام العماني السابق ومستشار السلطان قابوس بأرفع الألقاب وهو لقب رجل التراث العربي لعام لعام 2017فيما “فازت مدينة الشارقة بجائزة المدن السياحية الأكثر نموا، و“حصلت مغارة جعيتا بلبنان على لقب افضل معلم سياحي، وتوجت مدينة مراكش بالمغرب بلقب افضل مدينة عربية سياحية”.وتضمنت الجوائز فئات أفضل كاتب سياحي عربي، وفاز بها عصام الطابوني من ليبيا الذي نال أكثر الأصوات مناصفة مع الصحفي السعودي احمد عوض السليس من صحيفة الجزيرة ”، بينما فازت الصحفية حنان رجب من مملكة البحرين بأفضل صحفية عربية في السياحة.ونال برنامج « زينة البلدان » لفاطمة الورديان من إذاعة تطاوين ، جائزة أفضل برنامج إذاعي داعم للسياحة مناصفة مع برنامج من رحاب المساء من سلطنة عمان .وجرى الكشف عن الفائزين بحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي من السعودية ودول الخليج إلى جانب صحفيين من مصر والسودان والجزائر وتونس والأردن.وذكر المناعي أن الهدف من الجوائز، هو دعم الحركة السياحية في الدول العربية، وتسليط الضوء على المدن السياحية البارزة، أو التي تحقق تطورًا ملحوظًا في مجال خدمات السياحة وجذب السائحين، إلى جانب دعم القطاع الفندقي في الدول العربية، وتحفيزه لتقديم أفضل مستوى من الخدمة.يشار ان المركز العربي للإعلام السياحي هو مركز متخصص في الاعلام السياحي واستطاع خلال 9 سنوات ان يفتتح مراكز متخصصة في كل من مصر والسعودية والامارات وقطر والأردن ولبنان وتونس وليبيا والسودان والجزائر