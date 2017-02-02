نقابة أساتذة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس تؤكد حرصها على ان لا يصبح اختيار مواضيع البحث ''شبهة ارهابية''

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-02 16:12:00

- أكدت النقابة الأساسية لأساتذة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدرته اليوم الخميس، على حرصها المطلق حتى لا تصبح حرية اختيار مواضيع البحث "شبهة عمل إرهابي" للأستاذ وللطالب تستوجب استنطاقه من قبل الفرق الأمنية لمقاومة الإرهاب وذلك بقدر حرصها على اعتبار مكافحة الإرهاب أولوية وطنية وجب دعمها ومساندتها.ويأتي البيان على خلفية الدعوات التي وجهتها الفرقة الأمنية لمكافحة الإرهاب بالقرجانى مؤخرا للعديد من الأساتذة والطلبة الباحثين بالمدرسة والمعنيين بموضوع البحث حول إعداد نموذج نظري لغواصة ذات تحكم عن بعد الوارد في رسالة الدكتوراه للمهندس الفقيد "محمد الزواري".وأوضحت النقابة في ذات البيان أن حرية اختيار مواضيع البحث لا يمكن أن تحددها إلا الهياكل العلمية والأكاديمية المشرفة على أعمال البحث العلمي بالجامعات والتي تعمل بالتنسيق مع وزارة الإشراف، وأن تأمين أي بحث علمي تطبيقي ناجح إنما هو رافد أساسي يدعم السياسة الوطنية و الأمن القومي، وفق نص البيان الذي أكد على ضرورة دعم سلطة الإشراف لأي بحث علمي و تأطيره و استثماره ضمن استعمالاته الوطنية.واعتبرت أن مجرد دعوة الزملاء والباحثين من قبل الفرق الأمنية لمقاومة الإرهاب للتحقيق معهم بخصوص أبحاثهم "أمرا غير مقبول ويعيد إلى سياسة الرقابة الأمنية على الحريات الفردية لكل مواطن و يتعارض مع مبدأ الحريات الأكاديمية التي تمثل إحدى أهداف إصلاح منظومة التعليم العالي وإهانة للجامعة والجامعيين"، حسب ما جاء في البيان.ودعت النقابة الأساسية لأساتذة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس في ختام بيانها جامعة صفاقس ووزارة الإشراف الى التدخل لدى الجهات المعنية لحماية الأساتذة والطلبة وحرياتهم الأكاديمية من كل شبهات قد تضر بمستقبلهم المهني والعلمي معربة عن رفضها لأي محاولة لبث الخوف في صفوف الجامعين الباحثين واستعدادها للدفاع عن منظوريها بجميع الوسائل المشروعة.