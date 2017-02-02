عودة الاحتجاجات الى المكناسي والمطالبة بعقد مجلس وزاري للنظر في مشاكل المعتمدية

وقد عبر المحتجون عن استنكارهم واستيائهم من "سياسة التجاهل التي تعتمدها السلطة المعنية تجاه مطالب مشروعة لأبناء مناطق مهمشة وعانت كثيرا من سياسة الاقصاء، ويتوجب على الدولة اعطاءها الاولوية المطلقة واعتبارها ملفات عاجلة" على حد تعبيرهم.
يذكر ان معتمدية المكناسي شهدت سلسلة من الاحتجاجات منذ بداية سنة 2016 للمطالبة بتشغيل المعطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا الذين تجاوزت بطالتهم 10 سنوات، وتفعيل مشروع منجم الفسفاط، وتسوية وضعية عمال الحضائر.
Publié le:2017-02-02 12:34:18
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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