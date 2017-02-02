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Régions

عودة الاحتجاجات الى المكناسي والمطالبة بعقد مجلس وزاري للنظر في مشاكل المعتمدية

Jeudi 02 Février 2017
بــاب نــات - شهدت معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد اليوم الخميس عودة الاحتجاجات، بعد هدوء تواصل حوالي اسبوع، حيث تم غلق الطريق الوطنية عدد 14 الرابطة بين قفصة وصفاقس بحرق العجلات المطاطية للمطالبة بعقد مجلس وزاري ينظر في مشاكل المعتمدية ويجد الحلول الجذرية لها.

وقد عبر المحتجون عن استنكارهم واستيائهم من "سياسة التجاهل التي تعتمدها السلطة المعنية تجاه مطالب مشروعة لأبناء مناطق مهمشة وعانت كثيرا من سياسة الاقصاء، ويتوجب على الدولة اعطاءها الاولوية المطلقة واعتبارها ملفات عاجلة" على حد تعبيرهم.
يذكر ان معتمدية المكناسي شهدت سلسلة من الاحتجاجات منذ بداية سنة 2016 للمطالبة بتشغيل المعطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا الذين تجاوزت بطالتهم 10 سنوات، وتفعيل مشروع منجم الفسفاط، وتسوية وضعية عمال الحضائر.



Publié le:2017-02-02 12:34:18

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1 de 1 commentaires pour l'article 137810

Laabed  (Tunisia)  |Jeudi 02 Février 2017 à 15h 20m |           
ان تطالب كل معتمدية بمجلس وزاري خاص بها فذلك يعني 344 مجلس طبقا لعدد المعتمديات بالجمهورية .افراد معتمديات بمجالس خاصة بها دون سواها هو حيف و تمييز لا مبرر له.اتصور ان المجلس الجهوي هو افضل فضاء لمناقشة التنمية للولاية بجميع معتمدياتها و تتيح للمتساكين بلورة رؤى شاملة للتنمية و التشغيل بروح من التضامن و العقلانية بين كل المعتمديات



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Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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