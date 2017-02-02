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Journaux Régions عودة الاحتجاجات الى المكناسي والمطالبة بعقد مجلس وزاري للنظر في مشاكل المعتمدية Jeudi 02 Février 2017

بــاب نــات - شهدت معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد اليوم الخميس عودة الاحتجاجات، بعد هدوء تواصل حوالي اسبوع، حيث تم غلق الطريق الوطنية عدد 14 الرابطة بين قفصة وصفاقس بحرق العجلات المطاطية للمطالبة بعقد مجلس وزاري ينظر في مشاكل المعتمدية ويجد الحلول الجذرية لها.



وقد عبر المحتجون عن استنكارهم واستيائهم من "سياسة التجاهل التي تعتمدها السلطة المعنية تجاه مطالب مشروعة لأبناء مناطق مهمشة وعانت كثيرا من سياسة الاقصاء، ويتوجب على الدولة اعطاءها الاولوية المطلقة واعتبارها ملفات عاجلة" على حد تعبيرهم.

يذكر ان معتمدية المكناسي شهدت سلسلة من الاحتجاجات منذ بداية سنة 2016 للمطالبة بتشغيل المعطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا الذين تجاوزت بطالتهم 10 سنوات، وتفعيل مشروع منجم الفسفاط، وتسوية وضعية عمال الحضائر.







Publié le:2017-02-02 12:34:18

- شهدت معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد اليوم الخميس عودة الاحتجاجات، بعد هدوء تواصل حوالي اسبوع، حيث تم غلق الطريق الوطنية عدد 14 الرابطة بين قفصة وصفاقس بحرق العجلات المطاطية للمطالبة بعقد مجلس وزاري ينظر في مشاكل المعتمدية ويجد الحلول الجذرية لها.وقد عبر المحتجون عن استنكارهم واستيائهم من "سياسة التجاهل التي تعتمدها السلطة المعنية تجاه مطالب مشروعة لأبناء مناطق مهمشة وعانت كثيرا من سياسة الاقصاء، ويتوجب على الدولة اعطاءها الاولوية المطلقة واعتبارها ملفات عاجلة" على حد تعبيرهم.يذكر ان معتمدية المكناسي شهدت سلسلة من الاحتجاجات منذ بداية سنة 2016 للمطالبة بتشغيل المعطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا الذين تجاوزت بطالتهم 10 سنوات، وتفعيل مشروع منجم الفسفاط، وتسوية وضعية عمال الحضائر.

cadre-bfbe454c76f7ab30ab4f4edca6533510-2017-02-02 12:34:18

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Laabed (Tunisia) | Jeudi 02 Février 2017 à 15h 20m |