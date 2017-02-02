انتاج الفسفاط يصل الى 500 الف طن خلال جانفي 2017

وقالت شيخ روحو في تصريح خصت به (وات)، الخميس، على هامش اشغال الندوة حول الاستثمار في الطاقات المتجددة في تونس ان "الانتاج بهذا النسق سيمكن تونس من بلوغ معدل انتاج في حدود 6 ملايين طن من الفسفاط طن خلال سنة 2017، وهو ما لم تحققه تونس منذ عدة سنوات".
يذكر أن نسق انتاج الفسفاط في تونس تعطل منذ جانفي 2011 ليسجل معدلات دنيا بلغت ما دون 1 مليون طن في السنة مما اثر على حجم الصادرات وتراجع رقم معاملات شركة فسفاط قفصة.
Publié le:2017-02-02 14:22:40
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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