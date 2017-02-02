انتاج الفسفاط يصل الى 500 الف طن خلال جانفي 2017

Jeudi 02 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-02 14:22:40

- بلغ انتاج الفسفاط خلال شهر جانفي 2017 حوالي 500 الف طن وهو معدل لم تسجله شركة فسفاط قفصة منذ جانفي 2011 وفق ما كشفت عنه وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو.وقالت شيخ روحو في تصريح خصت به (وات)، الخميس، على هامش اشغال الندوة حول الاستثمار في الطاقات المتجددة في تونس ان "الانتاج بهذا النسق سيمكن تونس من بلوغ معدل انتاج في حدود 6 ملايين طن من الفسفاط طن خلال سنة 2017، وهو ما لم تحققه تونس منذ عدة سنوات".يذكر أن نسق انتاج الفسفاط في تونس تعطل منذ جانفي 2011 ليسجل معدلات دنيا بلغت ما دون 1 مليون طن في السنة مما اثر على حجم الصادرات وتراجع رقم معاملات شركة فسفاط قفصة.