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Régions

المنطقة العسكرية العازلة: حجز سلع قيمتها 9 ملايين دينار خلال 2016

Jeudi 02 Février 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة الدفاع الوطني، أن "السلع التي قامت الوحدات العسكرية بحجزها خلال سنة 2016، في إطار تصديها لعمليات التهريب بالمنطقة العسكرية العازلة، ناهزت قيمتها الجملية 9 ملايين دينار".

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن المحجوز يتمثل أساسا في المحروقات التي قدرت ب 4 ملايين و251 ألف دينار والسجائر التي تجاوزت قيمتها مليونين و571 ألف دينار، إلى جانب حجز أعداد من الأغنام والماعز (مليون و587 ألف دينار) ومادة "المعسل" بما لا يقل عن 127 ألف دينار.
كما بلغت القيمة التقديرية للسلع المحجوزة خلال شهر جانفي 2017، وفق البلاغ ذاته، 237 ألف دينار توزعت بالخصوص إلى 137 ألف دينار (الأغنام والماعز) و53 ألف دينار من المحروقات و20 ألف دينار من مادة الحديد المعد للبناء.




Publié le:2017-02-02 12:14:08

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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
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