القاء القبض على منحرف سرق تجهيزات مكتبية واعلامية لجمعية ''اندا للقروض الصغرى'' ببنزرت

Jeudi 02 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-02 11:37:39

- تمكنت الاجهزة الامنية التابعة لمركز الامن الوطني الحبيب بوقطفة ببنزرت المدينة من القاء القبض على شخص كان عمد امس الاربعاء الى سرقة عدد من التجهيزات المكتبية ووحدة اعلانية مركزية لجمعية "اندا للقروض الصغرى" ببنزرت، وفق ما ذكره مصدر امني مسؤول لمراسل (وات) .واوضح ذات المصدر ان عناصر الامن تمكنت في اقل من 24 ساعة بعد اخبارها بعملية السرقة، من القاء القبض على المنحرف واعادة خاصة وحدة الاعلامية المركزية التي تحتوي على معطيات هامة خاصة بنشاط الجمعية".من جهة اخرى، ذكر نفس المصدر ان "مصالح ذات المركز تمكنت فجر اليوم من القاء القبض على منحرف يبلغ من العمر 26 عاما، روع الاهالي والفضاءات العامة بعمليات السرقة بالخطف، وصادرة بشانه 6 مناشير تفتيش لفائدة المصالح الامنية والقضائية، بالاضافة الى القاء القبض على 7 منحرفين مصنفين "بالخطيرين جدا" قاموا بعمليات سرقة، خاصة في محيط المدينة العتيقة وما جاورها من انهج.