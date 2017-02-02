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Partis

حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يعتبر أن السماح لحاملي السلاح بالمشاركة في العملية الانتخابية يتضارب مع الدستور

Jeudi 02 Février 2017
بــاب نــات - اعتبر، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أن "السماح لحاملي السلاح بالمشاركة في العملية الانتخابية يتضارب مع دستور الجمهورية الذي ينص على الحياد التام للمؤسستين الأمنية و العسكرية".
وعبر، الحزب، في بيان، نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، الاربعاء، عن "تقديره و اكباره لجهود المؤسستين الأمنية والعسكرية في تأمين المسار الانتقالي وحماية ارادة الشعب المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع في كنف الحياد التام".
واستنكر، في البيان ذاته، "بشدة موقف الأغلبية النيابية الذي سيفتح الباب أمام محاولة استقطاب الحاملين للسلاح من طرف الأحزاب السياسية تحت غطاء الحملة الانتخابية" مشيرا الى أنها "سابقة خطيرة تؤسس للزج بالمؤسستين الأمنية و العسكرية في الشأن السياسي".
كما دعا حزب المؤتمر، "كل القوى الوطنية والنواب المعارضين لهذه المهزلة الطعن في دستورية القانون الانتخابي والتصدي لهذا التوجه الذي يهدد الديمقراطية الناشئة"، وفق نص ذات البيان.



Publié le:2017-02-02 11:31:39

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3 de 3 commentaires pour l'article 137802

Langdevip  (France)  |Jeudi 02 Février 2017 à 16h 22m |           
حزب مقبور ,

والامني تونسي و ديمة نتذكروا شهداء اولادنا الامنيين إلي استشهدوا من اجل هذا الوطن العزيز

هذا الحزب المقبور حزب المؤقت غلام قذر والاتراك إلي تسبب و اجرم بحق شعبنا العزيز بعد

ثورة الشعب ثورة الكرامة

حزب مقبور لا حياة لمن تنادي , المؤقت ضرب انتريت ب 30 مليون فالشهر باطل

الامني إلي سلب روحو و رحم مخلوقة و مشردة في البرد القارص و رجع ليها الروح

يبقى للتاريخ

تحية كبيرة لكل الامنيين الحاملين للسلاح للديفاع عن الوطن والمواطن


ألعاتي دفنهم , و شبع قروص و فصع و خلف تاريخ اظلم

Mandhouj  (France)  |Jeudi 02 Février 2017 à 15h 30m |           
يجب أن لا يقسم المجتمع أمر (حق الإنتخاب للقوات الحاملة للسلاح ) ، و خاصة يجب أن لا يخلق عداء بين المؤسسات الحاملة للسلاح و بين بعض الأحزاب المعارضة لذلك .
دسترة حق إنتخاب القوات الحاملة للسلاح ، فضيلة ، لكن يجب أن نفهم أن السياسي هو الذي يسطر مصير البلاد عبر الديمقراطية ، و ليس الأمني أو العسكري .

Zoulel  (Tunisia)  |Jeudi 02 Février 2017 à 12h 22m |           
نقدر ونثمن تنازل النهضة من اجل التسريع في الانتخابات من اجل المصلحة العليا للبلاد وتجنب القلاقل التي يسعى لها بعض الحاقدين ولكن مع الاسف نسيت النهضة او تناست بان هذه التنازلات ادت الى عدم احترام الدستور . لذلك لا بد من الطعن في مدا دستورية الفصل الذي وقع فرضه.



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Cameroun - Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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