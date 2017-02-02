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Journaux Economie تونس تستعد لفتح اجوائها في اطار السموات المفتوحة على مرحلتين Jeudi 02 Février 2017

بــاب نــات - أعلن كاتب الدولة للنقل، هشام بن أحمد، الاربعاء، أن الوزارة تستعد لفتح الأجواء التونسية،



واستعرض، بن احمد، في محاضرة حول آفاق واستراتيجية حكومة الوحدة الوطنية في قطاع النقل خلال المخطط الخماسي 2016-2020 القاها أمام طلبة معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، أهم مشاريع وزارة النقل خلال الخماسية القادمة على غرار مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة، ومشروع الشبكة الحديدية السريعة، ومشروع إعادة تأهيل السكة الحديدية مؤكدا حرص الوزارة على الارتقاء بقطاع النقل إلى مستويات عليا تجعله القاطرة الأساسية للنمو الإقتصادي ومواكبا لجل التحولات العالمية.



ولدى تطرقه لاستعمال الطلبة اليومي لخط تونس/حلق الوادي/المرسى، اعلن عن استعداد الشركة لفتح طلب عروض لاقتناء 18 عربة قطار لفائدة الخط الرابط بين العاصمة والضاحية الشمالية.

وأكد إيلاء الوزارة الأهمية القصوى لعنصر الأمن وسلامة مستعملي وسائل النقل العمومي من خلال تجربة تكوين نحو 100 عون سلامة داخل مختلف وسائل النقل التابعة لشركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.









Publié le:2017-02-02 08:23:51

- أعلن كاتب الدولة للنقل، هشام بن أحمد، الاربعاء، أن الوزارة تستعد لفتح الأجواء التونسية، في اطار السموات المفتوحة ، على مرحلتين، اذ ستقتصر المرحلة الأولى على فتح الأجواء بجميع المطارات باستثناء مطار تونس قرطاج الذي سيتم ادماجه في الاجواء المفتوحة في مرحلة ثانية عقب الانتهاء من برنامج إعادة هيكلة الخطوط التونسية.واستعرض، بن احمد، في محاضرة حول آفاق واستراتيجية حكومة الوحدة الوطنية في قطاع النقل خلال المخطط الخماسي 2016-2020 القاها أمام طلبة معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، أهم مشاريع وزارة النقل خلال الخماسية القادمة على غرار مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة، ومشروع الشبكة الحديدية السريعة، ومشروع إعادة تأهيل السكة الحديدية مؤكدا حرص الوزارة على الارتقاء بقطاع النقل إلى مستويات عليا تجعله القاطرة الأساسية للنمو الإقتصادي ومواكبا لجل التحولات العالمية.ولدى تطرقه لاستعمال الطلبة اليومي لخط تونس/حلق الوادي/المرسى، اعلن عن استعداد الشركة لفتح طلب عروض لاقتناء 18 عربة قطار لفائدة الخط الرابط بين العاصمة والضاحية الشمالية.وأكد إيلاء الوزارة الأهمية القصوى لعنصر الأمن وسلامة مستعملي وسائل النقل العمومي من خلال تجربة تكوين نحو 100 عون سلامة داخل مختلف وسائل النقل التابعة لشركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

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AlHawa (Mauritius) | Jeudi 02 Février 2017 à 08h 36m | Par