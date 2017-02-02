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Economie

تونس تستعد لفتح اجوائها في اطار السموات المفتوحة على مرحلتين

Jeudi 02 Février 2017
بــاب نــات - أعلن كاتب الدولة للنقل، هشام بن أحمد، الاربعاء، أن الوزارة تستعد لفتح الأجواء التونسية، في اطار السموات المفتوحة ، على مرحلتين، اذ ستقتصر المرحلة الأولى على فتح الأجواء بجميع المطارات باستثناء مطار تونس قرطاج الذي سيتم ادماجه في الاجواء المفتوحة في مرحلة ثانية عقب الانتهاء من برنامج إعادة هيكلة الخطوط التونسية.

واستعرض، بن احمد، في محاضرة حول آفاق واستراتيجية حكومة الوحدة الوطنية في قطاع النقل خلال المخطط الخماسي 2016-2020 القاها أمام طلبة معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، أهم مشاريع وزارة النقل خلال الخماسية القادمة على غرار مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة، ومشروع الشبكة الحديدية السريعة، ومشروع إعادة تأهيل السكة الحديدية مؤكدا حرص الوزارة على الارتقاء بقطاع النقل إلى مستويات عليا تجعله القاطرة الأساسية للنمو الإقتصادي ومواكبا لجل التحولات العالمية.

ولدى تطرقه لاستعمال الطلبة اليومي لخط تونس/حلق الوادي/المرسى، اعلن عن استعداد الشركة لفتح طلب عروض لاقتناء 18 عربة قطار لفائدة الخط الرابط بين العاصمة والضاحية الشمالية.
وأكد إيلاء الوزارة الأهمية القصوى لعنصر الأمن وسلامة مستعملي وسائل النقل العمومي من خلال تجربة تكوين نحو 100 عون سلامة داخل مختلف وسائل النقل التابعة لشركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.




Publié le:2017-02-02 08:23:51

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1 de 1 commentaires pour l'article 137800

AlHawa  (Mauritius)  |Jeudi 02 Février 2017 à 08h 36m | Par           
و طبعا الكلام العموم في العموم! هل كاتب المقال قام بتقديم ملخص أم الوزارة تتكلم بالعموميات



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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte -      




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