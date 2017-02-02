تونس تستعد لفتح اجوائها في اطار السموات المفتوحة على مرحلتين

واستعرض، بن احمد، في محاضرة حول آفاق واستراتيجية حكومة الوحدة الوطنية في قطاع النقل خلال المخطط الخماسي 2016-2020 القاها أمام طلبة معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، أهم مشاريع وزارة النقل خلال الخماسية القادمة على غرار مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة، ومشروع الشبكة الحديدية السريعة، ومشروع إعادة تأهيل السكة الحديدية مؤكدا حرص الوزارة على الارتقاء بقطاع النقل إلى مستويات عليا تجعله القاطرة الأساسية للنمو الإقتصادي ومواكبا لجل التحولات العالمية.
ولدى تطرقه لاستعمال الطلبة اليومي لخط تونس/حلق الوادي/المرسى، اعلن عن استعداد الشركة لفتح طلب عروض لاقتناء 18 عربة قطار لفائدة الخط الرابط بين العاصمة والضاحية الشمالية.
وأكد إيلاء الوزارة الأهمية القصوى لعنصر الأمن وسلامة مستعملي وسائل النقل العمومي من خلال تجربة تكوين نحو 100 عون سلامة داخل مختلف وسائل النقل التابعة لشركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
Publié le:2017-02-02 08:23:51
Par:Sami Jarrar (Tunisia )
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