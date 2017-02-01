حزب البناء الوطني ينتقد التعيينات الأخيرة في سلك المعتمدين

Mercredi 01 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-01 19:44:17

- انتقد حزب البناء الوطني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، التعيينات التي شملت خطة معتمد في عدد كبير من المعتمديات، معتبرا هذه الخطوة "مسا بمبدإ حيادية الإدارة وهو المبدأ الأدنى الضامن لنزاهة هذا المرفق الحساس واستقلاليته".وجاء في نص البيان، أن "الدفعة الكبيرة من التعيينات في رتبة معتمد، أثارت موجة من الرفض والإنتقاد، لما تضمنته من تسميات لأشخاص يفتقدون تماما الحد الأدنى التعليمي للتمتع بالكفاءة".وحذر الحزب مما أسماه "خطورة التعاطي مع مؤسسات الدولة بارتجالية واستهانة وإعطاء الأولوية للإنتماء الحزبي على حساب الكفاءة والجدارة، مما يجعل هذه المؤسسات مسلوبة الهيبة ومشلولة الإرادة ومعدومة الفعل".كما عبر عن "خشيته من أن تكون هذه التعيينات، في سياق ترتيبات استباقية للتأثير في مسار الإنتخابات البلدية والجهوية القادمة".وبعد أنن دعا إلى "مراجعة التعيينات على أساس الكفاءة والجدارة "، أكد البيان على ضرورة "التسريع بالحسم في مسألة حيادية المرفق العام بنص قانوني واضح وتفصيلي يحمي هيبة الدولة ويضمن الخدمات العامة على أساس المواطنة لا الولاء الحزبي".يذكر أن التعيينات الاخيرة في سلك المعتمدين، أثارت جدلا واسعا على الساحة السياسية في تونس، إذ انتقدتها بعض الأطراف السياسية التي اعتبرت بالخصوص أن تلك التعيينات "خضعت للمحاصصة الحزبية"، إضافة إلى "عدم الإلتزام، في تسمية المعتمدين الجدد، بمقاييس الكفاءة والمستوى التعليمي والحياد".وقد نفى رئيس الحكومة في تصريحات إعلامية أمس الثلاثاء، أية نية للتراجع عن هذه التعيينات الأخيرة.