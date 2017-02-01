المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي يعقد اول اجتماع له منذ سنة (انور معروف)

Mercredi 01 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-01 20:09:45

- قال وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف، إن "المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي سيعقد اول اجتماع له منذ سنة".وبين معروف، خلال افتتاح أشغال تظاهرة "مدينة التكنولوجيا 3 اس" التي تلتئم يومي 1و2 فيفري 2017 بقصر المؤتمرات بتونس، "ان المجلس سيقدم حلولا جذرية للتسريع في انجاز المشاريع من أجل العبور للعصر الرقمي".واوضح ان "تشخيصا للوضع، قامت به الوزارة، مكن من الوقوف على بطء انجاز المشاريع المتعلقة بالمجال الرقمي".وأكد "ان تونس تواجه، رغم ما تمتلكه، اليوم، من إمكانيات هامة، وموارد بشرية مؤهلة، وتكنولوجيا، وخبرة، وإرادة، بعض العراقيل التي يجب تجاوزها".وفي هذا الإطار، قال الوزير انه يوجد تباين كبير بين أهداف الاستراتيجية الطموحة للانتقال الرقمي في أفق 2020 (والمتعلقة أساسا بربط كل العائلات التونسية بالانترنات، وخلق 100 ألف موطن شغل، وإرساء المدرسة الرقمية، والاستثمار في الصحة الالكترونية)، من جهة وتقدم انجاز المشاريع من جهة أخرى.وأشار معروف الى اشكالية الحوكمة، وغياب قيادة واضحة ومحددة على المستوى الرقمي في تونس مؤكدا على عدم القدرة على استعمال التمويلات المتاحة ووضعها على ذمة المشاريع ونقص الكفاءات الإدارية المؤهلة والموجهة إلى تنفيذ المشاريع (رئيس مشروع ومستشارين.. ) ويشارك في تظاهرة "مدينة التكنولوجيا" التي تنظمها مجموعة "3 اس" يومي 1 و2 فيفري 2017 عدد كبير من رؤساء المؤسسات وممثلي المجتمع المدني وخاصة الشباب المغروم بالتكنولوجيا الحديثة.وتتضمن العديد من الندوات وورشات العمل حول المستجدات في مجال الاتصالات الحديثة.ومن جانبه اوضح المدير العام لمجموعة "3 اس" ان التظاهرة ستشهد تنظيم مسابقة تحدي الطلبة الذي سيقدم فيها الطلبة افكار مجددة لبعث المشاريع الناشئة في تونس في مجالات الطاقات المتجددة والحوسبة السحابية والسلامة المعلوماتية وبنوك المعطيات الكبيرة.وقد تم اختيار حوالي 20 مرشحا لاختيار ستة من بينهم سيستفيدون من هدايا وخدمات محاضن المؤسسات الشريكة.