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Politique

وزير الخارجية يؤكد في أبو ظبي على أهمية الإرتقاء بعلاقات التعاون العربي الروسي إلى مستوى الشّراكة الفاعلة

Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - أكد خميّس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية، ورئيس الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، في افتتاح أشغال الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي بأبوظبي، على متانة روابط الصداقة العربية الروسية، منوها بأهمية التعاون وبمستوى التنسيق بين الفضاءين، بخصوص العديد من المسائل الاقليمية والدولية.

وأفاد الجهيناوي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، بأن انتظام انعقاد هذا الموعد منذ تأسيسه سنة 2009، وخطط العمل التي تمخضت عنه، مثلت حافزا مهما على الارتقاء بعلاقات التعاون العربي الروسي إلى مستوى الشّراكة الفاعلة والمُستدامة، خدمة لمصلحة الطرفين وتعزيزا لدورهما الإقليمي والدولي.
كما شدد، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على ضرورة اعتماد رؤية تكاملية استشرافية في المجالات الواعدة، وإنجاز مشاريع مشتركة وإقامة شراكات متنوعة، وتحفيز القطاع الخاص كآلية دفع للتعاون.
وأكد لدى تطرقه إلى القضايا العربية الراهنة، أهمية التوصّل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشّرعية الدولية ومبدأ حلّ الدولتين، داعيا في سياق آخر، إلى ضرورة تثبيت قرار وقف إطلاق النار في سوريا برعاية منظمة الأمم المتحدة.
وبخصوص الملف الليبي، أبرز وزير الشؤون الخارجية، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة الأشقّاء اللّيبيين على اعتماد نهج الحوار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.
وشدد في هذا الإطار على الدور المحوري لآلية دول جوار ليبيا، في الدفع نحو الحل السياسي في هذا البلد الشقيق، مستعرضا الجهود التي ما فتئت تبذلها تونس ضمن هذه الآلية، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، وحثهم على إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة في بلادهم.
كما دعا إلى اعتماد استراتيجية دولية شاملة للتصدّي لظاهرة الإرهاب، مبرزا الحاجة إلى إضفاء مزيد من التّوازن على العلاقات الدولية، وفق رؤية قوامها التعاون والتّضامن والتّعايش بين كافّة الشّعوب.

وقد ترأس وزيرا الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والروسي سيرغي لافروف، إفتتاح أشغال الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي، بحضور عدد من وزراء الخارجية العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية.
يشار الى ان الجهيناوي، أجرى بالمناسبة سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الخارجية العرب، ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية.

Publié le:2017-02-01 19:22:59

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1 de 1 commentaires pour l'article 137785

Abu Dhiya  (Europe)  |Mercredi 01 Février 2017 à 19h 32m | Par           
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ التونسي "ﻓﻲ ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ" و يشدد ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ؟ ما هي الطبخة القادمة لتونس من جماعة آل نهيان؟



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Gabon 3 3 0 3 0 0
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Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
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  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
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