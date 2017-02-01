جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الثقافية للاعداد لبرنامج تظاهرة ''سمامة عاصمة كونية للثقافة الجبلية''

Mercredi 01 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-01 22:10:42

- استقبل وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين صباح اليوم الاربعاء 01 فيفري 2017 كلا من الكاتب والشاعر عدنان الهلالي صاحب المركز الثقافي الجبلي بسمامة من ولاية القصرين وعمر الابيض ممثل مؤسسة زمبورغ الراعية لهذا المشروع وذلك في اطار التحضيرات لبرمجة تظاهرة "سمامة عاصمة كونية للثقافة الجبلية " .ويعد هذا المركز اول مركز ثقافي جبلي في الوطن العربي،تم تشييده في سفح جبل سمامة، هذه المنطقة العسكرية لتنتفض بذلك الثقافة ضد كل اشكال العنف والتطرف والظلامية .ومن هذا المركز سيتم اعلان "سمامة عاصمة كونية للثقافة الجبلية " وذلك انطلاقا من يوم 02 افريل 2017 وزير الشؤون الثقافية اكد بالمناسبة اهمية هذه الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وانفتاحها على مكونات المجتمع المدني مشيرا الى ان مثل هذه المشاريع الثقافية ذات رمزية كبرى من حيث اشعاعها على مثل تلك المناطق الجبلية الحدودية ومن حيث مساهتمها في دفع التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بالمناطق الداخلية هذه العاصمة لن تكون كما يؤكد عدنان الهلالي "مجرد عنوان لاحتفاليات مستوردة" بل انها ستبني حجرا من خلال ورشات مسرح الجبل التي ستسيج الجبل من جهاته الاربع ومن خلال عيد الرعاة وتظاهرة كونترا - فن ورواق سمامة ومسيرة الزهور ورواق التروبادور... وفقرات وورشات اخرى متنوعة وسيتم تنظيم "مسيرة الزهور" يوم الاحد 19 مارس بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لتقديم برمجة العاصمة الكونية للثقافة الجبلية بطريقة فرجوية ومن خلال معرض سيزين الشارع الرمز السيد عمر الابيض اعتبر من جهته ان هذه الشراكة الثقافية يمكن ان تصبح تقليدا وطنيا يؤسس لصناعة ثقافية تنموية تنهض بالمناطق الداخلية وخاصة الحدودية منها ث/مر/ل ش