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Economie

الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتحكم في الأسعار

Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم الأربعاء، من الانعكاسات السلبية لما وصفه بـ"التراخي في تأطير تطوّر الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن وعلى انتاجيّة العمل وعلى المناخ الاجتماعي ككل"، داعيا إلى اتّخاذ جملة من الإجراءات العاجلة تهدف لمزيد التحكّم في الأسعار.

وذكر الاتحاد في بيانه، أنه يتابع بانشغال كبير الارتفاع المشطّ لأسعار العديد من المواد وخاصّة الغذائية منها، معتبرا أن هذا الارتفاع لا يعكس تطوّر النشاط الاقتصادي ومنظومتي العرض والطلب بقدر ما يعكس ضعف السياسات الحالية في التحكّم في مسار تشكيل الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والحدّ من المضاربات.
وطالبت المنظمة الشغيلة بإطلاق حملة وطنية لمراقبة الأسعار والحدّ من عدد المتدخّلين بين المنتج والمستهلك ومحاربة الاحتكار ودعم الموارد البشرية والمادية لفرق المراقبة بوزارة التجارة.
كما أوصت بمزيد تشجيع الفلاحين على تسويق منتوجاتهم عبر المسالك القانونية والشفافة وفتح ملف أسواق الجملة ودراسة مسار تشكيل الأسعار للحدّ من المضاربات غير القانونية.



Publié le:2017-02-01 19:08:07

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1 de 1 commentaires pour l'article 137781

Abu Dhiya  (Europe)  |Mercredi 01 Février 2017 à 19h 26m | Par           
اذا ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺗﻬﺎﻭﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺐ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﺎﻁ ﻭ ﺟﺸﻊ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ... ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭ ﻫﺪﺩ ﺑﺎﻻﺿﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺣﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ! ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮﻙ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺗﺘﻼﻋﺐ ﺑﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﻕ ﺃﻣﺎﻡ ﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻀﺌﻴﻞ !



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Burkina Fasso - Egypte
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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