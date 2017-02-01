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Régions

دخول 27 مؤسسة طور الانتاج في نابل سنة 2016 يساهم في خلق 949 موطن شغل

Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - ساهم دخول 27 مؤسسة طور الانتاج بولاية نابل سنة 2016 في خلق 949 موطن شغل و مكنت من انجاز استثمارات جملية في حدود 6ر6 ملايين دينار، حسب ما أكدته تقارير لوكالة النهوض بالصناعة و التجديد بالجهة.

وأوضحت ذات التقارير أن سنة 2016، شهدت بالخصوص انجاز استثمارات هامة ناهزت الـ92 مليون دينار ، وذلك في اطار عمليات توسعة لجملة من المشاريع القائمة في قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة الادوية، و تمكنت رغم صعوبة الظرف الداخلي في السنوات الاخيرة من الصمود و من المحافظة على مكانتها في السوق الداخلية والخارجية ومن الانطلاق فعليا في عمليات توسعة هامة بهدف تطوير الانتاج ومزيد تعصير اساليب العمل لكسب اسواق جديدة.
وشهدت تصاريح نوايا الاستثمار الصناعي والخدمات ، بولاية نابل سنة 2016، تطورا في حدود 25 بالمائة مقارنة بسنة 2015، حيث بلغ الحجم الجملي لنوايا الاستثمار 241 مليون دينار مقابل 171 مليون دينار سنة 2015 وحافظت نوايا الاستثمار التي كانت في حدود 747 مشروعا على معدلاتها للسنوات الثمانية الاخيرة والمقدرة بقرابة 750 مشروعا كل سنة، وفق ذات التقارير.
وأشارت هذه المؤشرات الى ان الاستثمار الصناعي وفي مجال الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي بولاية نابل لم يعرف، خلال السنة الفارطة ولا في السنوات الاخيرة، تأثرا سلبيا بالظرف العام الذي مرت به تونس بل ان الجهة بينت قدرة كبيرة على المحافظة على الاستثمارات المنجزة وعلى استقطاب استثمارات جديدة عن طريق ببعث مشاريع جديدة او بانجاز توسعات هامة لمشاريع موجودة.
ويدعم نشاط الشباك الموحّد ، الذي يقوم بالتكوين القانوني للمؤسسات بالاضافة الى تسليم شهادات التصريح بالاستثمار في قطاع الصناعات المعملية وقطاع الخدمات، التحليل الذي يؤكد على الجاذبية الاستثمارية لولاية نابل حيث تم في اطار أنشطة الشباك بالجهة سنة 2016 تكوين 202 شركة مقابل 170 شركة سنة 2015.



Publié le:2017-02-01 21:03:14

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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
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