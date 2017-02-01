الاسبوع المقبل إطلاق طلب عروض لاسناد رخص انترنات الاشياء (انور معروف)

Mercredi 01 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-01 17:34:50

- أعلن، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، انور معروف، ان طلب عروض سيتم اطلاقه، خلال الاسبوع المقبل، لاسناد رخص في مجال انترنات الاشياء.وقال في تصريح ل(وات) على هامش تظاهرة "مدينة التكنولوجيا" التي تنظمها مجموعة "3 اس"، أن تطوير هذه التكنولوجيا الجديدة سيمكن اصحاب المشاريع الناشئة من العمل على حلول مجددة".واضاف ان طلبات عروض اخرى سيتم اطلاقها خلال الايام القليلة القادمة تستهدف المزودين في مجال البنية التحتية، بهدف انجاز دراسة حول الحوسبة السحابية وخدمات الحوسبة الكونية لتامين تغطية "المناطق البيضاء" والتي تقدر ب80 عمادة ذات اولوية، بالانترنات.وبين ان وزارته قد اعدت برنامجا لفائدة المشاريع الناشئة يرتكز على العديد من المحاور على غرار تعزيز الاطار التنظيمي، والتحفيز على ارساء محاضن المشاريع الناشئة ومواكبتها ووضع محاضن في المؤسسات التربوية وبعث مؤسسات ناشئة على الصعيد الدولي وخلق ديناميكية في مختلف مناطق البلاد.كما سيتم قريبا تنظيم مسابقة وطنية حول احسن المشاريع الناشئة التونسية.