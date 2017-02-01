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Economie

الاسبوع المقبل إطلاق طلب عروض لاسناد رخص انترنات الاشياء (انور معروف)

Mercredi 01 Février 2017
بــاب نــات - أعلن، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، انور معروف، ان طلب عروض سيتم اطلاقه، خلال الاسبوع المقبل، لاسناد رخص في مجال انترنات الاشياء.

وقال في تصريح ل(وات) على هامش تظاهرة "مدينة التكنولوجيا" التي تنظمها مجموعة "3 اس"، أن تطوير هذه التكنولوجيا الجديدة سيمكن اصحاب المشاريع الناشئة من العمل على حلول مجددة".
واضاف ان طلبات عروض اخرى سيتم اطلاقها خلال الايام القليلة القادمة تستهدف المزودين في مجال البنية التحتية، بهدف انجاز دراسة حول الحوسبة السحابية وخدمات الحوسبة الكونية لتامين تغطية "المناطق البيضاء" والتي تقدر ب80 عمادة ذات اولوية، بالانترنات.
وبين ان وزارته قد اعدت برنامجا لفائدة المشاريع الناشئة يرتكز على العديد من المحاور على غرار تعزيز الاطار التنظيمي، والتحفيز على ارساء محاضن المشاريع الناشئة ومواكبتها ووضع محاضن في المؤسسات التربوية وبعث مؤسسات ناشئة على الصعيد الدولي وخلق ديناميكية في مختلف مناطق البلاد.
كما سيتم قريبا تنظيم مسابقة وطنية حول احسن المشاريع الناشئة التونسية.




Publié le:2017-02-01 17:34:50

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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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