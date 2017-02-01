الاسبوع المقبل إطلاق طلب عروض لاسناد رخص انترنات الاشياء (انور معروف)

وقال في تصريح ل(وات) على هامش تظاهرة "مدينة التكنولوجيا" التي تنظمها مجموعة "3 اس"، أن تطوير هذه التكنولوجيا الجديدة سيمكن اصحاب المشاريع الناشئة من العمل على حلول مجددة".
واضاف ان طلبات عروض اخرى سيتم اطلاقها خلال الايام القليلة القادمة تستهدف المزودين في مجال البنية التحتية، بهدف انجاز دراسة حول الحوسبة السحابية وخدمات الحوسبة الكونية لتامين تغطية "المناطق البيضاء" والتي تقدر ب80 عمادة ذات اولوية، بالانترنات.
وبين ان وزارته قد اعدت برنامجا لفائدة المشاريع الناشئة يرتكز على العديد من المحاور على غرار تعزيز الاطار التنظيمي، والتحفيز على ارساء محاضن المشاريع الناشئة ومواكبتها ووضع محاضن في المؤسسات التربوية وبعث مؤسسات ناشئة على الصعيد الدولي وخلق ديناميكية في مختلف مناطق البلاد.
كما سيتم قريبا تنظيم مسابقة وطنية حول احسن المشاريع الناشئة التونسية.
Publié le:2017-02-01 17:34:50
Par:watany (France ) Par Mobile
Sur: عصام الشابي لنجيب الشابي; تونس تحتاج لك اليوم لانك ستكون الرجل الذي سينقذها