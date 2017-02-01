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Politique

عصام الشابي لنجيب الشابي; تونس تحتاج لك اليوم لانك ستكون الرجل الذي سينقذها

Mercredi 01 Février 2017
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بــاب نــات - قال القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي في حوار بث عبر امواج اذاعة " كاب اف ام" اليوم الاربعاء ان مؤسس الحزب احمد نجيب الشابي له دور كبير في الحفاظ على الديمقراطية ومقارعة الاستبداد.

واضاف عصام الشابي " تونس تحتاج الى امثال احمد نجيب الشابي الذي يحمل خبرة كبيرة في المجال السياسي.
وقال عصام الشابي انه كان يتمنى ان يلعب احمد نجيب الشابي دورا كبيرافي الحزب الجمهوري الذي سام في تاسيسه.





Publié le:2017-02-01 17:29:20

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3 de 3 commentaires pour l'article 137774

Watany  (France)  |Mercredi 01 Février 2017 à 18h 49m | Par           
هوما الاثنين يبيعوا القرد ويضحكوا علي شاريه👹👹

Sinbad  (Qatar)  |Mercredi 01 Février 2017 à 18h 20m |           
تونس بحاجة لشبابها لينهض بها وليس لعجوز في التسعين يكفينا من الغجائز والشيوخ اتركوا البلاد لشبابها يبني مستقبلها ومستقبله.

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mercredi 01 Février 2017 à 18h 02m |           
القرد في عين بوه غزال...
...
وكذلك في عين خوه



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  20h : Burkina Fasso - Egypte
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
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