واضاف عصام الشابي " تونس تحتاج الى امثال احمد نجيب الشابي الذي يحمل خبرة كبيرة في المجال السياسي.
وقال عصام الشابي انه كان يتمنى ان يلعب احمد نجيب الشابي دورا كبيرافي الحزب الجمهوري الذي سام في تاسيسه.
Publié le:2017-02-01 17:29:20
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|Quarts de Finale
|Burkina Faso
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|Tunisie
|Sénégal
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|Cameroun
|RD Congo
|-
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|Egypte
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|Maroc
|Demi Finale
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Par:watany (France ) Par Mobile
Sur: عصام الشابي لنجيب الشابي; تونس تحتاج لك اليوم لانك ستكون الرجل الذي سينقذها