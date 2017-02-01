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Journaux Politique عصام الشابي لنجيب الشابي; تونس تحتاج لك اليوم لانك ستكون الرجل الذي سينقذها Mercredi 01 Février 2017

video بــاب نــات - قال القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي في حوار بث عبر امواج اذاعة " كاب اف ام" اليوم الاربعاء ان مؤسس الحزب احمد نجيب الشابي له دور كبير في الحفاظ على الديمقراطية ومقارعة الاستبداد.



واضاف عصام الشابي " تونس تحتاج الى امثال احمد نجيب الشابي الذي يحمل خبرة كبيرة في المجال السياسي.

وقال عصام الشابي انه كان يتمنى ان يلعب احمد نجيب الشابي دورا كبيرافي الحزب الجمهوري الذي سام في تاسيسه.











Publié le:2017-02-01 17:29:20

- قال القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي في حوار بث عبر امواج اذاعة " كاب اف ام" اليوم الاربعاء ان مؤسس الحزب احمد نجيب الشابي له دور كبير في الحفاظ على الديمقراطية ومقارعة الاستبداد.واضاف عصام الشابي " تونس تحتاج الى امثال احمد نجيب الشابي الذي يحمل خبرة كبيرة في المجال السياسي.وقال عصام الشابي انه كان يتمنى ان يلعب احمد نجيب الشابي دورا كبيرافي الحزب الجمهوري الذي سام في تاسيسه.

cadre-768c724d88cb4fe13a5cc206a9e4cfce-2017-02-01 17:29:20

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Watany (France) | Mercredi 01 Février 2017 à 18h 49m | Par